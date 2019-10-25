مستوطنون يهاجمون قاطفي الزيتون في أم صفا برام الله

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رام الله - دنيا الوطن

هاجم مستوطنون بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الجمعة، مواطنين أثناء قطفهم ثمار الزيتون في قرية أم صفا شمال غرب مدينة رام الله.



وقال رئيس مجلس محلي أم صفا مروان صباح: "إن ثلاثة مستوطنين مسلحين هاجموا المواطنين وحاولوا طردهم من أراضيهم، تحت حماية جنود الاحتلال"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).



وأضاف: "إن هؤلاء المستوطنين اقاموا مزرعة للعجول على أراضي قرية جيبيا المحاذية، وأنهم يتركونها تعبث بأراضي المواطنين".



ودعا صباح المؤسسات الدولية للتدخل لوقف انتهاكات المستوطنين والاحتلال بحق أهالي القرية التي تشهد إغلاق مداخلها من فترة لأخرى.