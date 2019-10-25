شؤون فلسطينية

شاهد: تدريبات أول فريق كروي لمبتوري الأطراف من الأطفال بغزة

شاهد: تدريبات أول فريق كروي لمبتوري الأطراف من الأطفال بغزة
صورة من الفيديو
خاص دنيا الوطن - محمد عوض 
على أرض باحة ملعب العنان وسط قطاع غزة، تُركل الطفلة عائشة العبادلة (10 سنوات) كرة القدم لزميلها في الفريق، يحاول الاتكاء على عكازيه ليركلها في شباك المرمى، حيث تعم لحظة الفرح والانتصار على الفريق.

عائشة وُلدت دون اكتمال طرف يديها الأيسر، الأمر الذي دفعها لمشاركة زملاءها في الفريق، حيث تقول لـ"مراسلنا": أشعر بالفرح، والسرور، وأشعر بأنني جزء من فريق كرة أعتبره جزء جميل من حياتي.

وتقول الطفلة العبادلة: "أنا أحب كرة القدم، وأستمتع مع أصدقائي، وأتمنى ان أسافر للخارج من أجل تمثيل فلسطين وأن نفوز في المباراة".

بدورها قالت سهير زقوت الناطقة الإعلامية باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر الفلسطيني بأن الصليب الأحمر نجح في إنشاء فريق أطفال من ذوي مبتوري الأطفال، حيث كانوا الأطفال هؤلاء لا يمارسون الرياضة، واليوم نشاهد الأطفال يلهون داخل الملعب، مع مدرب دولي فاقد لقدمه، حيث يقوم بتدريبهم ودعمهم نفسياً وجسدياً، حيث يأتي هذا في إطار التأهيل الجسدي التي تعمل عليه اللجنة الدولية للصليب الأحمر بهدف الدمج المجتمعي لذوي الإعاقة

وأكدت زقوت لـ "دنيا الوطن": نشهد تاريخ جديد في كرة القدم لذوي البتر، لإنشاء فريق للناشئين على صعيد الشرق الأوسط، وخلال عامين نطمح هذا الفريق تمثيل بلاده على مستوى العالم، حيث سيعقد كأس العالم في كرة القدم لذوي البتر، وهذا التدريب اقتصر على الأطفال ذوي البتر، سواء أثناء الولادة او بحوادث طرق أو في حوادث أخرى لكن الرياضة ومن خلال خبراتنا فالرياضة تغير حياتهم، التي تهدف لتغير وجهة نظر المجتمع، لنقول للجميع بأن النظرة ستتغير حث سيكون أشخاص يحققون نجاح دولي وأن يكون لهم مكان تحت الشمس.

من جانبه قال الكابتن سايمون مدرب الفريق، بأن الأطفال يحققون إنجازاً جسدياً ونفسياً ومعنوياً، وأنه مذهول من كمية التفاعل عن الأطفال، حيث اننا موجودين في غزة من أجل الإنجاز وتحقيق الأهداف التي وضعناها في بداية التدريب للأطفال من ذوي البتر.

وأكد سايمون، بأن اللجنة الدولية ستنتج فريق من ذوي البتر، قادرين على أن يحققوا إنجازات رياضية ونفسية، ومن الممكن أن يتطور هذا الفريق بشكل أكبر وأوسع، فحالة اليأس انتهت والان وقت العمل والجد والرياضة داخل الملعب. 

 


أخبار ذات صلة

لـ75 الف أسرة.. التنمية الاجتماعية: عملية صرف منحة الـ100 دولار يوم الاحد

لـ75 الف أسرة.. التنمية الاجتماعية: عملية صرف منحة الـ100 دولار يوم الاحد

رئيس الوزراء الماليزي: ماليزيا ستفتح سفارة لها في فلسطين

رئيس الوزراء الماليزي: ماليزيا ستفتح سفارة لها في فلسطين

بحر يدعو الغرفة المشتركة للمقاومة الانتصار للأقصى والأسرى

بحر يدعو الغرفة المشتركة للمقاومة الانتصار للأقصى والأسرى

مستوطنون يهاجمون قاطفي الزيتون في أم صفا برام الله

مستوطنون يهاجمون قاطفي الزيتون في أم صفا برام الله

اشتية: نعمل بكل جدية لإجراء الانتخابات في القريب العاجل

اشتية: نعمل بكل جدية لإجراء الانتخابات في القريب العاجل

هل انحرفت عاصفة (الوحش المداري) عن مسارها؟

هل انحرفت عاصفة (الوحش المداري) عن مسارها؟

وزارة الصحة الفلسطينية تصدر توضحياً بشأن المرضى بالمستشفيات

وزارة الصحة الفلسطينية تصدر توضحياً بشأن المرضى بالمستشفيات

شاهد: قيادي بحماس ينتقد استخدام الأنظمة السياسية القوة والعنف

شاهد: قيادي بحماس ينتقد استخدام الأنظمة السياسية القوة والعنف

التعليقات

الدنيا حكايات

مصر في خطر

مصر في خطر

شؤون فلسطينية

بحر يدعو الغرفة المشتركة للمقاومة الانتصار للأقصى والأسرى

بحر يدعو الغرفة المشتركة للمقاومة الانتصار للأقصى والأسرى

مستوطنون يهاجمون قاطفي الزيتون في أم صفا برام الله

مستوطنون يهاجمون قاطفي الزيتون في أم صفا برام الله

نقابة الصحفيين تستنكر استمرار اعتقال الصحفيين في غزة والضفة

نقابة الصحفيين تستنكر استمرار اعتقال الصحفيين في غزة والضفة

الاحتلال يحتجز مزارعين في قريوت جنوب نابلس

الاحتلال يحتجز مزارعين في قريوت جنوب نابلس

وفاة طفل جراء سقوطه من علو بمدينة قلقيلية

وفاة طفل جراء سقوطه من علو بمدينة قلقيلية

إصابات بالاختناق خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم الاسبوعية

إصابات بالاختناق خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم الاسبوعية

عاصفة (الوحش المداري) تصل فلسطين السبت وفيضانات عارمة وصواعق بغزة

عاصفة (الوحش المداري) تصل فلسطين السبت وفيضانات عارمة وصواعق بغزة

شاهد: اشتية يوجه رسالة للمرأة الفلسطينية بمناسبة يومها الوطني

شاهد: اشتية يوجه رسالة للمرأة الفلسطينية بمناسبة يومها الوطني

منوعات

طليق &#34;بوسي&#34; يكشف سبب محاولتها التخلص منه ملمحًا إلى خيانتها له مع فنان

طليق "بوسي" يكشف سبب محاولتها التخلص منه ملمحًا إلى خيانتها له مع فنان

آديل تفقد وزنًا هائلًا.. شاهد كيف أصبحت

آديل تفقد وزنًا هائلًا.. شاهد كيف أصبحت

هايلي بالدوين تهدد سيلينا جوميز بالقتل بسبب جاستن بيبر

هايلي بالدوين تهدد سيلينا جوميز بالقتل بسبب جاستن بيبر

أحمد حلمي يدعم ابنته الكبرى في مشروعها الجديد

أحمد حلمي يدعم ابنته الكبرى في مشروعها الجديد

ابنة أحمد راتب تكشف آخر ما قام به قبل وفاته

ابنة أحمد راتب تكشف آخر ما قام به قبل وفاته

رانيا يوسف: أكره الحديث عن أزواجي السابقين وهذا عمري الحقيقي

رانيا يوسف: أكره الحديث عن أزواجي السابقين وهذا عمري الحقيقي

هل تعيش ريم البارودي قصة حب جديدة مع هذا الشخص؟

هل تعيش ريم البارودي قصة حب جديدة مع هذا الشخص؟

مشاهير قتلوا على أيدي معجبيهم

مشاهير قتلوا على أيدي معجبيهم

نسرين طافش فى جلسة تصوير مرعبة احتفالا بالهالوين

نسرين طافش فى جلسة تصوير مرعبة احتفالا بالهالوين

سمير صفير يُهاجم مراسلة MTV جويس عقيقي على الهواء بألفاظ نابية

سمير صفير يُهاجم مراسلة MTV جويس عقيقي على الهواء بألفاظ نابية

عربي

متظاهرون يقتحمون ويحرقون مقر الحكومة المحلية بمحافظة ذي قار جنوبي العراق

متظاهرون يقتحمون ويحرقون مقر الحكومة المحلية بمحافظة ذي قار جنوبي العراق

اكتشاف نفطي جديد في مصر والإنتاج خلال أيام

اكتشاف نفطي جديد في مصر والإنتاج خلال أيام

شاهد: (ناسا) تنشر صورة عاصفة مدارية نادرة بطريقها لمصر وفلسطين

شاهد: (ناسا) تنشر صورة عاصفة مدارية نادرة بطريقها لمصر وفلسطين

شاهد: ما الذي حدث بمطار بيروت الدولي الليلة الماضية؟

شاهد: ما الذي حدث بمطار بيروت الدولي الليلة الماضية؟