هل انحرفت عاصفة (الوحش المداري) عن مسارها؟

خاص دنيا الوطن

نفى الراصد الجوي، حازم بصة، ما تداوله نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، حول انحراف عاصفة (الوحش المداري) عن مسارها وعدم وصولها إلى فلسطين.





وقال بصة، لـ "دنيا الوطن": إن العاصفة لم تنحرف عن مسارها وسوف تضرب فلسطين كما هو متوقع، مشيراً إلى أن الأرصاد الجوية الإسرائيلية رصدت تغيراً ملحوظاً بحركة الرياح.



وكان بصة، أكد في وقت سابق، أن الوحش المداري يمثل منخفضاً جوياً عميقاً وعاصفة مطرية يرافقها كمية كبيرة من الرطوبة، مشيراً إلى أنها تتمركز في الوقت الحالي قبالة سواحل فلسطين.



وأوضح بصة، أن التقديرات تؤكد أن المنخفض عميق بمركزه وتأثيره بسبب حركته الجنوبية الشرقية، مضيفاً: "سيؤثر بشكل رئيسي وكبير على مناطق الجنوب أولها غزة ثم النقب ووادي عربة، وسيكون هناك فيضانات بالجنوب وهذه المناطق ستتأثر بحالة قوية جداً من الرياح وعواصف رعدية وصواعق وفيضانات كبيرة".



وتابع بصة: "ستتأثر مناطق الوسط الفلسطيني بدرجة قليلة كالخليل والقدس ورام الله، أما الدرجة الثالثة ستكون على مناطق الشمال الفلسطينية ولكن بدرجة أقل من المنطقة الوسطة وذلك بسبب حركة ومسار الرياح والغيوم المصاحبة للمنخفض".



وأكمل بصة: "سيكون هناك عواصف رعدية وبردية وراح يكون الوضع جداً صعب في غزة والجنوب، وسصحبه انخفاض على درجات الحرارة وسيبدأ المنخفض ظهر غداً السبت ولمدة 24 ساعة، وستكون فترة كثير قوية وبعد ذلك سيتلاشى".



واستطرد بصة: "حالياً يتمركز المنخفض شمال مصر وسيبدأ خلال منتصف الليل يتحرك للتمركز بالجنوب الشرقي وسيبدأ ظهر غدا ثم يشتد بساعات المساء، وسيكون هناك كمية كبيرة جداً من الأمطار".



