شؤون فلسطينية

وزارة الصحة الفلسطينية تصدر توضحياً بشأن المرضى بالمستشفيات

وزارة الصحة الفلسطينية تصدر توضحياً بشأن المرضى بالمستشفيات
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم الجمعة، توضحياً بشأن المرضى الفلسطينيين الذي لا يتوفر علاجهم بالمستشفيات الحكومية.

وأكدت الوزارة في تصريح لها، أنها تعمل على تحويل المرضى الذين لا يتوفر علاجهم في المشافي الحكومية إلى المشافي غير الحكومة كالمعتاد.

وقالت الوزارة: "في حال عدم توفر العلاج، على ذوي المريض التوجه لدائرة العلاج بالخارج لتحويل المريض الى مستشفى اخر".

وأشارت الوزارة، إلى أنها تتابع باهتمام بالغ، كافه الحالات المرضية المحولة لتلقي العلاج، وخاصة مرضى الحالات الطارئة و مرضى السرطان.

أخبار ذات صلة

لـ75 الف أسرة.. التنمية الاجتماعية: عملية صرف منحة الـ100 دولار يوم الاحد

لـ75 الف أسرة.. التنمية الاجتماعية: عملية صرف منحة الـ100 دولار يوم الاحد

رئيس الوزراء الماليزي: ماليزيا ستفتح سفارة لها في فلسطين

رئيس الوزراء الماليزي: ماليزيا ستفتح سفارة لها في فلسطين

بحر يدعو الغرفة المشتركة للمقاومة الانتصار للأقصى والأسرى

بحر يدعو الغرفة المشتركة للمقاومة الانتصار للأقصى والأسرى

مستوطنون يهاجمون قاطفي الزيتون في أم صفا برام الله

مستوطنون يهاجمون قاطفي الزيتون في أم صفا برام الله

شاهد: تدريبات أول فريق كروي لمبتوري الأطراف من الأطفال بغزة

شاهد: تدريبات أول فريق كروي لمبتوري الأطراف من الأطفال بغزة

اشتية: نعمل بكل جدية لإجراء الانتخابات في القريب العاجل

اشتية: نعمل بكل جدية لإجراء الانتخابات في القريب العاجل

هل انحرفت عاصفة (الوحش المداري) عن مسارها؟

هل انحرفت عاصفة (الوحش المداري) عن مسارها؟

شاهد: قيادي بحماس ينتقد استخدام الأنظمة السياسية القوة والعنف

شاهد: قيادي بحماس ينتقد استخدام الأنظمة السياسية القوة والعنف

التعليقات

الدنيا حكايات

مصر في خطر

مصر في خطر

شؤون فلسطينية

بحر يدعو الغرفة المشتركة للمقاومة الانتصار للأقصى والأسرى

بحر يدعو الغرفة المشتركة للمقاومة الانتصار للأقصى والأسرى

مستوطنون يهاجمون قاطفي الزيتون في أم صفا برام الله

مستوطنون يهاجمون قاطفي الزيتون في أم صفا برام الله

نقابة الصحفيين تستنكر استمرار اعتقال الصحفيين في غزة والضفة

نقابة الصحفيين تستنكر استمرار اعتقال الصحفيين في غزة والضفة

الاحتلال يحتجز مزارعين في قريوت جنوب نابلس

الاحتلال يحتجز مزارعين في قريوت جنوب نابلس

وفاة طفل جراء سقوطه من علو بمدينة قلقيلية

وفاة طفل جراء سقوطه من علو بمدينة قلقيلية

إصابات بالاختناق خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم الاسبوعية

إصابات بالاختناق خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم الاسبوعية

عاصفة (الوحش المداري) تصل فلسطين السبت وفيضانات عارمة وصواعق بغزة

عاصفة (الوحش المداري) تصل فلسطين السبت وفيضانات عارمة وصواعق بغزة

شاهد: اشتية يوجه رسالة للمرأة الفلسطينية بمناسبة يومها الوطني

شاهد: اشتية يوجه رسالة للمرأة الفلسطينية بمناسبة يومها الوطني

منوعات

طليق &#34;بوسي&#34; يكشف سبب محاولتها التخلص منه ملمحًا إلى خيانتها له مع فنان

طليق "بوسي" يكشف سبب محاولتها التخلص منه ملمحًا إلى خيانتها له مع فنان

آديل تفقد وزنًا هائلًا.. شاهد كيف أصبحت

آديل تفقد وزنًا هائلًا.. شاهد كيف أصبحت

هايلي بالدوين تهدد سيلينا جوميز بالقتل بسبب جاستن بيبر

هايلي بالدوين تهدد سيلينا جوميز بالقتل بسبب جاستن بيبر

أحمد حلمي يدعم ابنته الكبرى في مشروعها الجديد

أحمد حلمي يدعم ابنته الكبرى في مشروعها الجديد

ابنة أحمد راتب تكشف آخر ما قام به قبل وفاته

ابنة أحمد راتب تكشف آخر ما قام به قبل وفاته

رانيا يوسف: أكره الحديث عن أزواجي السابقين وهذا عمري الحقيقي

رانيا يوسف: أكره الحديث عن أزواجي السابقين وهذا عمري الحقيقي

هل تعيش ريم البارودي قصة حب جديدة مع هذا الشخص؟

هل تعيش ريم البارودي قصة حب جديدة مع هذا الشخص؟

مشاهير قتلوا على أيدي معجبيهم

مشاهير قتلوا على أيدي معجبيهم

نسرين طافش فى جلسة تصوير مرعبة احتفالا بالهالوين

نسرين طافش فى جلسة تصوير مرعبة احتفالا بالهالوين

سمير صفير يُهاجم مراسلة MTV جويس عقيقي على الهواء بألفاظ نابية

سمير صفير يُهاجم مراسلة MTV جويس عقيقي على الهواء بألفاظ نابية

عربي

متظاهرون يقتحمون ويحرقون مقر الحكومة المحلية بمحافظة ذي قار جنوبي العراق

متظاهرون يقتحمون ويحرقون مقر الحكومة المحلية بمحافظة ذي قار جنوبي العراق

اكتشاف نفطي جديد في مصر والإنتاج خلال أيام

اكتشاف نفطي جديد في مصر والإنتاج خلال أيام

شاهد: (ناسا) تنشر صورة عاصفة مدارية نادرة بطريقها لمصر وفلسطين

شاهد: (ناسا) تنشر صورة عاصفة مدارية نادرة بطريقها لمصر وفلسطين

شاهد: ما الذي حدث بمطار بيروت الدولي الليلة الماضية؟

شاهد: ما الذي حدث بمطار بيروت الدولي الليلة الماضية؟