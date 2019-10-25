وزارة الصحة الفلسطينية تصدر توضحياً بشأن المرضى بالمستشفيات

أصدرت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم الجمعة، توضحياً بشأن المرضى الفلسطينيين الذي لا يتوفر علاجهم بالمستشفيات الحكومية.



وأكدت الوزارة في تصريح لها، أنها تعمل على تحويل المرضى الذين لا يتوفر علاجهم في المشافي الحكومية إلى المشافي غير الحكومة كالمعتاد.



وقالت الوزارة: "في حال عدم توفر العلاج، على ذوي المريض التوجه لدائرة العلاج بالخارج لتحويل المريض الى مستشفى اخر".



وأشارت الوزارة، إلى أنها تتابع باهتمام بالغ، كافه الحالات المرضية المحولة لتلقي العلاج، وخاصة مرضى الحالات الطارئة و مرضى السرطان.



رام الله - دنيا الوطن