شاهد: قيادي بحماس ينتقد استخدام الأنظمة السياسية القوة والعنف

رام الله - دنيا الوطن

انتقد عضو المكتب السياسي لحركة حماس، موسى أبو مرزوق، استخدام القوة والعنف من جانب أي نظام سياسي ضد الشعوب، معتبراً أن ذلك يمثل خطأً فادحاً ويكرس الدكتاتورية.





وقال أبو مرزوق، في منشور له عبر (تويتر): "استخدام القوة والعنف لأي نظام سياسي لمواجهة الشعب خطأ فادح ويكرس الدكتاتورية في النظام، والحق دائماً مع الشعوب وخياراتها".





وأضاف أبو مرزوق: "قديماً قيل لعمر ابن عبدالعزيز: يا امير المؤمنين ان الناس قد تمردت وساءت أخلاقها ولا يقومها الا السوط، فقال كذبتم إنما يقومها العدل والحق".





بدورهم، تفاعل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مع تغريدة القيادي بحماس، مستخدمين عدة تعليقات على المنشور وموجهين بعض الانتقادات.























