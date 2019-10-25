شؤون فلسطينية

نقابة الصحفيين تستنكر استمرار اعتقال الصحفيين في غزة والضفة

نقابة الصحفيين تستنكر استمرار اعتقال الصحفيين في غزة والضفة
رام الله - دنيا الوطن
استنكرت نقابة الصحفيين الفلسطينيين بشدة استمرار اعتقال الصحفيين واستدعائهم في قبل اجهزة حماس في قطاع غزة، فيما يستمر اعتقال الصحفي محمود ابو الحسن من مدينة طوباس في الضفة الغربية الذي مددت محكمة برام الله اعتقاله 15 يوما، والذي تتابع نقابة الصحفيين قضية اعتقاله مؤكده رفضها لاعتقاله وطالبت بضرورة الافراج الفوري عنه.

وقالت نقابة الصحفيين الفلسطينيين في تصريح لها نشر عبر صفحتها الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك): "إن جهاز الأمن الداخلي اعتقل الزميل الصحفي في الهيئة العامة للاذاعة والتلفزيون بسام محيسن من مدينة غزة يوم الاربعاء الماضي، على خلفية كتاباته على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما يواصل اعتقال الزميل هاني الاغا مراسل اذاعة صوت الشباب في الظاهرية لليوم الثلاثين على التوالي، كما استدعى ذات الجهاز خلال الايام الزميل زياد عوض وثمانية نشطاء على خلفية كتاباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي".

وحذرت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، حركة حماس من الاستمرار في هذه الاعتقالات والاستدعاءات، والتي تسيئ لنضال شعبنا واستقلاليةاعلامنا امام العالم ، مطالبة بوقف كل هذه الاجراءات فورا ، والافراج عن كافة المعتقلين الصحفيين من سجونها ووقف حملة الاستدعاءات على خلفية حرية الراي والتعبير.

وأعربت نقابة الصحفيين، عن استغرابها تجاه حالة الصمت من قبل المراكز الحقوقية والفصائل الوطنية تجاه هذه الحملة التي تقوم بها حركة حماس ، والتي بدأت بحملة اعلامية اساءت فيها للجسم الصحفي من خلال بعض مواقعها لتبرير حملة الاعتقالات والاستدعاءات التي تقوم بها اجهزتها الامنية، والتي طالت عدداً كبيراً من الصحفيين والنشطاء الاعلاميين.

وطالبت النقابة كافة المنظمات الحقوقية والانسانية ومنظمات المجتع المدني بالتدخل لوقف هذه الحملة فورا ،لتاثيرها السلبي على اعلامنا وقضيتنا العادلة ، داعية الاتحاد الدولي للصحفيين واتحاد الصحفيين العرب الى التدخل والضغط على حركة حماس لوقف هذه الحملة المستمرة منذ اكثر من شهر.

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