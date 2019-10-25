تحذيرات من (الوحش المداري).. التعليم بغزة توضح حقيقة دوام الطلاب غداً السبت

من المقرر أن تتأثر الأراضي الفلسطينية، غداً السبت إلى منخفض جوي وعاصفة جوية، أطلق عليها اسم (الوحش المداري)، وسيكون عميقا، ومصحوبا بعاصفة مطرية يرافقها كمية كبيرة من الرطوبة.



وحول طبيعة الدوام الدراسي بقطاع غزة غداً السبت، أفاد معتصم الميناوي مدير العلاقات الدولية والاعلام في وزارة التربية والتعليم العالي بقطاع غزة، أنه حتى هذه اللحظة، فإن الدوام بالمدارس سيكون طبيعياً.



وأشار الميناوي في تصريح لـ"دنيا الوطن" إلى أنه اذا ما حدث طارئ سيتم الاعلان عنه فوراً، لافتا إلى أنه حتى هذه اللحظة فإن الامور تسير بشكل طبيعي.



وكان الراصد الجوي، حازم بصة، قد كشف في تصريح سابق لـ"دنيا الوطن"، عن تفاصيل المنخفض الجوي والعاصفة الجوية التي ستضرب فلسطين غداً السبت والتي أُطلق عليها اسم (الوحش المداري).



وقال بصة: "إن الوحش المداري يمثل منخفضاً جوياً عميقاً وعاصفة مطرية يرافقها كمية كبيرة من الرطوبة، مشيراً إلى أنها تتمركز في الوقت الحالي قبالة سواحل فلسطين.



وأوضح بصة، أن التقديرات تؤكد أن المنخفض عميق بمركزه وتأثيره بسبب حركته الجنوبية الشرقية، مضيفاً: "سيؤثر بشكل رئيسي وكبير على مناطق الجنوب أولها غزة ثم النقب ووادي عربة، وسيكون هناك فيضانات بالجنوب وهذه المناطق ستتأثر بحالة قوية جداً من الرياح وعواصف رعدية وصواعق وفيضانات كبيرة".



وتابع بصة: "ستتأثر مناطق الوسط الفلسطيني بدرجة قليلة كالخليل والقدس ورام الله، أما الدرجة الثالثة ستكون على مناطق الشمال الفلسطينية ولكن بدرجة أقل من المنطقة الوسطة وذلك بسبب حركة ومسار الرياح والغيوم المصاحبة للمنخفض".



وأكمل بصة: "سيكون هناك عواصف رعدية وبردية وراح يكون الوضع جداً صعب في غزة والجنوب، وسصحبه انخفاض على درجات الحرارة وسيبدأ المنخفض ظهر غداً السبت ولمدة 24 ساعة، وستكون فترة كثير قوية وبعد ذلك سيتلاشى".



واستطرد بصة: "حالياً يتمركز المنخفض شمال مصر وسيبدأ خلال منتصف الليل يتحرك للتمركز بالجنوب الشرقي وسيبدأ ظهر غدا ثم يشتد بساعات المساء، وسيكون هناك كمية كبيرة جداً من الأمطار".



خاص دنيا الوطن