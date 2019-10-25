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متظاهرون يقتحمون ويحرقون مقر الحكومة المحلية بمحافظة ذي قار جنوبي العراق

متظاهرون يقتحمون ويحرقون مقر الحكومة المحلية بمحافظة ذي قار جنوبي العراق
رام الله - دنيا الوطن
اقتحم الآلاف من المتظاهرين العراقيين، اليوم الجمعة، مبنى الحكومة المحلية في محافظة ذي قار، جنوبي العراق، بحسب ما جاء على موقع وكالة (سبوتنك الروسية).

وبحسب الموقع ذاته، فقد استطاع المتظاهرون اقتحام مبنى محافظة ذي قار، بعد أن أزالوا اليافطة الخاصة، وإشعال النار بالمبنى بالكامل، بعد انسحاب قوات حفظ الشغب من موقع التظاهر في ساحة الحبوبي، وسط الناصرية مركز المحافظة.

وأكد شهود عيان من المتظاهرين، في ذي قار، أن المحتجين أحرقوا مقر الحكومة المحلية بالكامل.

وأفادت وكالة (سبوتنك)، في وقت سابق من اليوم، بأن المئات من المتظاهرين، اقتحموا مبنى الحكومة المحلية في المثنى التي تعتبر ثاني أكبر محافظات البلاد مساحة.

وتسلق المحتجون السور الخارجي لمبنى مجلس محافظة المثنى، في مركزها السماوة، جنوبي العراق، وتحطيم الزجاج الطابق الثاني، واقتحام المبنى، على الرغم من تواجد القوات الأمنية التي شاركت المتظاهرين في احتجاجهم.

وأكدت الوكالة، اليوم، بأن المئات من المتظاهرين وصلوا إلى مبنى مجلس النواب العراقي، في المنطقة الخضراء مقر الحكومة وسط بغداد.

وشهدت العاصمة العراقية بغداد ومحافظات أخرى في وسط وجنوب البلاد، مطلع تشرين الاول/أكتوبر الحالي، موجة احتجاجات وتظاهرات شعبية واسعة للمطالبة بمحاربة الفساد وتوفير الخدمات وفرص العمل، وتعرضت التظاهرات للقمع باستخدام الرصاص الحي، وقنابل الغاز المسيل للدموع، ما أسفر عن وقوع ضحايا، وسط غضب شعبي متصاعد ودعوات لتجديد الاحتجاجات يوم الجمعة المقبل.

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