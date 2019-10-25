الاحتلال يحتجز مزارعين في قريوت جنوب نابلس

صورة أرشيفية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، عددا من المزارعين في أراضي قريوت جنوب نابلس.



وأفاد مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس، بأن قوات الاحتلال احتجزت مزارعين أثناء قطفهم الزيتون في منطقة بطيشة غربي قريوت، وتم منعهم من مغادرة حقولهم، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).



وأشار إلى أن الأراضي التي كان يقطف منها المزارعين الزيتون تصنف ضمن المناطق (ب).