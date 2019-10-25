دولي

حرائق كاليفورنيا تدفع السلطات لإجلاء آلاف المواطنين

حرائق كاليفورنيا تدفع السلطات لإجلاء آلاف المواطنين
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
اضطر ألوف المواطنين في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، لترك مناطقهم، أمس الخميس، بسبب اتساع رقعة حرائق الغابات متأثرة بدرجات الحرارة المرتفعة والرياح.

وأفادت وكالة (أسوشيتد برس)، بأن عمليات الإجلاء طالت 40 ألف شخص على الأقل جنوب الولاية قرب مدينة لوس أنجلوس، حيث احتدم حريقان كبيران، فيما اضطر نحو ألفي شخص لمغادرة مناطقهم في واين كنتري شمال الولاية.

ويأتي ذلك على خلفية قطع السلطات المحلية الكهرباء عن كثير من المناطق في خطوة تهدف إلى منع نشوب حرائق جديدة إثر سقوط أشجار تقتلعها الريح على خطوط الكهرباء.

وأكدت شركة الغاز والكهرباء للمحيط الهادئ (PG&E) أنه من المتوقع قطع الطاقة عن معظم مناطق خليج سان فرانسيسكو أواخر الأسبوع الجاري، وذلك في قطع كبير ثالث منذ بداية الشهر الجاري، حيث تأثر بهذه العمليات إجمالا أكثر من 180 ألف شخص.

ودمرت الحرائق عشرات المنازل وتحاول فرق الإطفاء الحد من انتشارها، ولم ترد بعد تقارير عن وقوع إصابات بشرية، كما لم يتضح سبب الحرائق.

وشهدت كاليفورنيا قبل عامين حرائق واسعة النطاق أودت بأرواح 44 شخصا.

أخبار ذات صلة

السفارة الأمريكية في بغداد تحذر رعاياها من السفر والتنقل والتظاهرات بالعراق

السفارة الأمريكية في بغداد تحذر رعاياها من السفر والتنقل والتظاهرات بالعراق

جندي يقتل ثمانية من زملائه في ثكنة عسكرية شرق روسيا

جندي يقتل ثمانية من زملائه في ثكنة عسكرية شرق روسيا

تحقيق إندونيسي يكشف أسباب كارثة (ماكس 8)

تحقيق إندونيسي يكشف أسباب كارثة (ماكس 8)

هل تُوجه تهمة الفساد إلى نتنياهو؟

هل تُوجه تهمة الفساد إلى نتنياهو؟

كبرى الكنائس الأمريكية تنضم لحملة مقاطعة الشركات المتعاونة مع إسرائيل

كبرى الكنائس الأمريكية تنضم لحملة مقاطعة الشركات المتعاونة مع إسرائيل

إسرائيل تُحذر مع مواجهة عسكرية مع إيران قريباً

إسرائيل تُحذر مع مواجهة عسكرية مع إيران قريباً

القائمة المشتركة تُلوح بخيار &#34;حكومة أقلية&#34; لإنهاء عهد نتنياهو

القائمة المشتركة تُلوح بخيار "حكومة أقلية" لإنهاء عهد نتنياهو

أردوغان يُهاجم الجامعة العربية ويوجه رسالة للمسلمين

أردوغان يُهاجم الجامعة العربية ويوجه رسالة للمسلمين

التعليقات

الدنيا حكايات

مصر في خطر

مصر في خطر

شؤون فلسطينية

بحر يدعو الغرفة المشتركة للمقاومة الانتصار للأقصى والأسرى

بحر يدعو الغرفة المشتركة للمقاومة الانتصار للأقصى والأسرى

مستوطنون يهاجمون قاطفي الزيتون في أم صفا برام الله

مستوطنون يهاجمون قاطفي الزيتون في أم صفا برام الله

نقابة الصحفيين تستنكر استمرار اعتقال الصحفيين في غزة والضفة

نقابة الصحفيين تستنكر استمرار اعتقال الصحفيين في غزة والضفة

الاحتلال يحتجز مزارعين في قريوت جنوب نابلس

الاحتلال يحتجز مزارعين في قريوت جنوب نابلس

وفاة طفل جراء سقوطه من علو بمدينة قلقيلية

وفاة طفل جراء سقوطه من علو بمدينة قلقيلية

إصابات بالاختناق خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم الاسبوعية

إصابات بالاختناق خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم الاسبوعية

عاصفة (الوحش المداري) تصل فلسطين السبت وفيضانات عارمة وصواعق بغزة

عاصفة (الوحش المداري) تصل فلسطين السبت وفيضانات عارمة وصواعق بغزة

شاهد: اشتية يوجه رسالة للمرأة الفلسطينية بمناسبة يومها الوطني

شاهد: اشتية يوجه رسالة للمرأة الفلسطينية بمناسبة يومها الوطني

منوعات

طليق &#34;بوسي&#34; يكشف سبب محاولتها التخلص منه ملمحًا إلى خيانتها له مع فنان

طليق "بوسي" يكشف سبب محاولتها التخلص منه ملمحًا إلى خيانتها له مع فنان

آديل تفقد وزنًا هائلًا.. شاهد كيف أصبحت

آديل تفقد وزنًا هائلًا.. شاهد كيف أصبحت

هايلي بالدوين تهدد سيلينا جوميز بالقتل بسبب جاستن بيبر

هايلي بالدوين تهدد سيلينا جوميز بالقتل بسبب جاستن بيبر

أحمد حلمي يدعم ابنته الكبرى في مشروعها الجديد

أحمد حلمي يدعم ابنته الكبرى في مشروعها الجديد

ابنة أحمد راتب تكشف آخر ما قام به قبل وفاته

ابنة أحمد راتب تكشف آخر ما قام به قبل وفاته

رانيا يوسف: أكره الحديث عن أزواجي السابقين وهذا عمري الحقيقي

رانيا يوسف: أكره الحديث عن أزواجي السابقين وهذا عمري الحقيقي

هل تعيش ريم البارودي قصة حب جديدة مع هذا الشخص؟

هل تعيش ريم البارودي قصة حب جديدة مع هذا الشخص؟

مشاهير قتلوا على أيدي معجبيهم

مشاهير قتلوا على أيدي معجبيهم

نسرين طافش فى جلسة تصوير مرعبة احتفالا بالهالوين

نسرين طافش فى جلسة تصوير مرعبة احتفالا بالهالوين

سمير صفير يُهاجم مراسلة MTV جويس عقيقي على الهواء بألفاظ نابية

سمير صفير يُهاجم مراسلة MTV جويس عقيقي على الهواء بألفاظ نابية

عربي

متظاهرون يقتحمون ويحرقون مقر الحكومة المحلية بمحافظة ذي قار جنوبي العراق

متظاهرون يقتحمون ويحرقون مقر الحكومة المحلية بمحافظة ذي قار جنوبي العراق

اكتشاف نفطي جديد في مصر والإنتاج خلال أيام

اكتشاف نفطي جديد في مصر والإنتاج خلال أيام

شاهد: (ناسا) تنشر صورة عاصفة مدارية نادرة بطريقها لمصر وفلسطين

شاهد: (ناسا) تنشر صورة عاصفة مدارية نادرة بطريقها لمصر وفلسطين

شاهد: ما الذي حدث بمطار بيروت الدولي الليلة الماضية؟

شاهد: ما الذي حدث بمطار بيروت الدولي الليلة الماضية؟