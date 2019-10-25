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نصر الله: لا نؤيد استقالة الحكومة ولا نقبل بانتخابات مبكرة والحراك حقق إيجابيات

نصر الله: لا نؤيد استقالة الحكومة ولا نقبل بانتخابات مبكرة والحراك حقق إيجابيات
رام الله - دنيا الوطن
قال حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله اللبناني: "لا نقبل إسقاط العهد، ولا نؤيد استقالة الحكومة ولا نقبل في هذه الظروف انتخابات نيابية مبكرة"، مؤكدا أن الحزب يحترم الحراك، لكنه لا يمكنه المشاركة فيه لكي لا يأخذ بعداً سياسياً.

وأضاف نصر الله في كلمة له اليوم الجمعة: "إن الحراك حقق إيجابيات كثيرة وكل ما يحدث يجب أن يوظف لمصلحة كل الشعب اللبناني"، لافتا إلى أن الحراك فرض على الحكومة إنجاز ميزانية خالية من الضرائب والرسوم، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وتابع نصرالله قائلا: "صحيح أن الورقة الإصلاحية التي أقرتها الحكومة الاثنين الماضي، جاءت دون التوقعات لكنها غير مسبوقة وخطوة أولى مهمة"، معتبرا أن تسخيف انجازات الحراك ومن ضمنها الورقة الإصلاحية غير صحيح ويقود إلى شبهات.

واكد نصرالله أن الورقة الإصلاحية ليست حبر على ورق ولن نسمح بتسويف هذه القرارات وعدم تنفيذها.

وقال نصرالله إن من "إيجابيات الحراك كان كي وعي المسؤولين ونرى تأثير ذلك على أداء المسؤولين، وفي أن الناس استعادت الثقة بنفسها وبقدرتها على القيام بحراك عابر للطوائف، وفي أنه أعطى فرصة للمواطنين جميعا بالتعبير عن مطالبهم، كما أوجد الحراك مناخا يفتح الباب أمام كل القوى السياسية لمحاربة جدية للفساد".

وأكد نصرالله أن "حزب الله" "سيدفع مع قوى أخرى لإقرار قانون رفع الحصانة ومكافحة الفساد واستعادة الأموال المنهوبة، مشددا على أنه يجب أن نبحث عن الحلول على أن تقوم على قاعدة عدم الوقوع في الفراغ في مؤسسات الدولة لأنه خطير، وسيؤدي إلى الفوضى والانهيار وقد يكون هناك من يحضر لحرب أهلية كما حصل بدول الجوار".

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