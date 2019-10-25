جندي يقتل ثمانية من زملائه في ثكنة عسكرية شرق روسيا

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رام الله - دنيا الوطن

لقي ثمانية أشخاص مصرعهم، اليوم الجمعة، فيما أصيب اثنان بجروح اليوم الجمعة، نتيجة إطلاق نار في ثكنة عسكرية في إقليم ما وراء البايكال شرق روسيا.



وقال مصدر مطلع في هيئات الطوارئ بالمنطقة: "إن الجندي الذي أطلق النار لا يزال حيا وقد ألقي القبض عليه".



وحسبما أفادت وكالة (إنترفاكس) الروسية، فإن أحد المجندين في ثكنة عسكرية بإقليم ما وراء البايكال، فتح النار على زملائه في فترة المناوبة.



وأكدت وزارة الدفاع الروسية، أن الجندي القاتل، أصيب بانهيار نفسي، لأسباب وظروف شخصية، لا علاقة لها بالخدمة العسكرية الإلزامية.