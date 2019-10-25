جمعة (أسرانا - أقصانا - قادمون).. الصحة: 77 إصابة برصاص الاحتلال شرقي القطاع

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، أن الطواقم الطبية، تعاملت مع 77 إصابة بجراح مختلفة، من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي، خلال فعاليات مسيرات العودة وكسر الحصار، شرقي قطاع غزة، التي انطلقت بعد عصر اليوم الجمعة، والتي حملت اسم جمعة (أسرانا - أقصانا - قادمون).





وأشارت الوزارة في تصريح لها، إلى أن من بين الاصابات، هناك 31 حالة بالرصاص الحي، بالاضافة إلى إصابة مسعف متطوع تابع لجمعة الهلال الاحمر الفلسطيني بعيار معدني مغلف بالمطاط في القدم، وذلك خلال عمله الانساني شرق مخيم جباليا شمال قطاع غزة.



وكانت الجماهير الفلسطينية، قد بدأت بالتوافد بعد عصر اليوم الجمعة، إلى مخيمات العودة على الحدود الشرقية لقطاع غزة، للمشاركة في فعاليات مسيرات العودة بجمعتها الـ80.



وكانت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، قد دعت الجماهير الفلسطينية، للمشاركة في فعاليات جمعة (أسرانا - أقصانا.. قادمون).



وأكدت الهيئة، على استمرار مسيرات العودة، بشعبيتها وسلميتها، حتى تحقيق أهدافها التي انطلقت من أجلها، والتي تتمثل في كسر الحصار عن قطاع غزة، وعودة اللاجئين الى ديارهم.



رام الله - دنيا الوطن