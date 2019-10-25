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اكتشاف نفطي جديد في مصر والإنتاج خلال أيام

اكتشاف نفطي جديد في مصر والإنتاج خلال أيام
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت شركة (إيني) الإيطالية، اليوم الجمعة، اكتشاف بئر نفطي في خليج السويس شمال شرقي مصر، لافتة إلى أن عملية الإنتاج ستبدأ خلال الأيام المقبلة، بمعدل تدفق أولي بنحو خمسة آلاف برميل يوميا.

وأوضحت الشركة أن الاكتشاف تم في منطقة تنمية أبو رديس سدري في خليج السويس، حسبما ذكرت وكالة (رويترز).

وأفادت صحف مصرية أن (إيني)، اكتشفت البئر البترولي بالشراكة مع شركة "بترول بلاعيم"، المملوكة للهيئة المصرية العامة للبترول.

وأشارت (إيني)، إلى أنه سيتم بدء الإنتاج من البئر خلال الأيام القليلة المقبلة، وسيتم تشغيله من خلال تسهيلات الإنتاج بخليج السويس، لافتة أن إجمالي الاحتياطيات المقدرة في اكتشاف جنوب سدري تبلغ نحو 200 مليون برميل من النفط.

وأضافت أن "بترول بلاعيم" وضعت خطة تطوير سريعة للاكتشاف الجديد، والاستفادة من البنى التحتية القائمة في المنطقة المجاورة للبئر.

وكانت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية قد أعلنت في تموز/يوليو الماضي، عن تحقيق شركة "بترول بلاعيم" كشفا بتروليا بمنطقة أبورديس سدري، وذلك بحفر البئر الاستكشافي "سدري 23"، حيث تم اكتشاف طبقة حاملة للزيت الخام بسمك رأسي 35 مترا من الصخور الرسوبية، و65 مترا من الصخور الجيرية، بحسب صحيفة (اليوم السابع) المصرية.

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