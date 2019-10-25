هل تُوجه تهمة الفساد إلى نتنياهو؟

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رام الله - دنيا الوطن

كشفت القناة (13)، النقاب أن النيابة الإسرائيلية، تتجه لتوجيه لائحة اتهام لرئيس الوزراء "بنيامين نتنياهو"، تشمل تهم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، في ثلاث قضايا جنائية.



وأوضحت القناة ذاتها، أن جلسة الاستماع التي عقدت مطلع تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، وقدم فيها محامو نتنياهو ردهم على لائحة الاتهام الأولية التي قدمت ضده، لم تغير موقف النيابة العامة ونيابة الضرائب والاقتصاد.



وقالت: "يرجح أن يتم اتهام نتنياهو، بشكل رسمي بتلقي رشوة في القضية المعروفة إعلامياً باسم (الملف 4000)، والاحتيال وخيانة الأمانة في القضيتين (الملف 1000) و(الملف 2000).



ومن المقرر أن يشرع المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية أفيخاي مندلبليت، بالمشاورات مع طاقم مكتبه بدءا من الأحد، لاتخاذ القرار النهائي بهذا الشأن.