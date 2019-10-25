وفاة طفل جراء سقوطه من علو بمدينة قلقيلية

وقال العقيد لؤي ارزيقات الناطق الإعلامي باسم الشرطة: "بعد ورود إشارة لغرفة عمليات شرطة المحافظة بوصول جثة الطفل إلى مشفى الشهيد درويش نزال الحكومي بقلقيلية، تحركت المباحث العامة وقسم حماية الاسرة والاحداث والتحقيقات، إلى المشفى للوقوف على ملابسات الحادث".





وأضاف: "تم الكشف على الجثة من قبل الطبيب الشرعي والنيابة العامة وتم تقرر تسليمها لذويها لدفنها أصولاً".

رام الله - دنيا الوطنتوفي الطفل توفيق يوسف محمد الطويل (عامان)، من سكان مدينة قلقيلية، اليوم الجمعة، نتيجة سقوطه من الطابق الرابع في منزله.