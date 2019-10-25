إصابات بالاختناق خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم الاسبوعية









رام الله - دنيا الوطنأصيب عدد من المواطنين والمتضامنين الاجانب بحالات اختناق خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم الاسبوعية المناهضة للاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ 16 عاما.وافادت مصادر محلية ان جنود الاحتلال اعتدوا على المشاركين في المسيرة بعد انطلاقها بقنابل الغاز التي سقط معظمها في منازل المواطنين مما ادى الى اصابة العشرات بالاختناق بينهم نساء واطفال ومتضامنين اجانب.وذكرت المصادر ان مواجهات اندلعت بين عشرات الشبان وجنود الاحتلال بعد اقتحامهم للقرية من اكثر من جهة في اطار سعيهم لاعتقال المشاركين في المسيرة دون ان ينجحوا بذلك.وانطلقت المسيرة بمشاركة واسعة من ابناء البلدة وعدد من المتضامنين الاجانب من منظمات مختلفة اضافة الى نشطاء اسرائيليين.