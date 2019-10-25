شاهد: ما الذي حدث بمطار بيروت الدولي الليلة الماضية؟

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو تم تصويره أمس الخميس بمطار رفيق الحريري الدولي ببيروت، يظهر حالة مطار بيروت ليلاً بعد وصول العديد من اللبنانيين إلى وطنهم.



وأظهر مقطع الفيديو قيام اللبنانيين بإنشاد النشيد الوطني في مطار رفيق الحريري الدولي في خطوةٍ مميزة، تبيّن مدى حبهم وتمسكهم بوطنهم لبنان.









ويشهد لبنان حركات احتجاج وتجمع مئات اللبنانيين في وسط مدينة بيروت ومناطق أخرى من العاصمة، احتجاجاً على قرار الحكومة اللبنانية فرض ضرائب جديدة بالإضافة إلى تردي الأوضاع الاقتصادية.







وتأتي هذه الحادثة تزامنا مع التحركات والاحتجاجات الشعبية التي يشهدها المستمر منذ 17 تشرين الأول/أكتوبر الفائت.ويشهد لبنان حركات احتجاج وتجمع مئات اللبنانيين في وسط مدينة بيروت ومناطق أخرى من العاصمة، احتجاجاً على قرار الحكومة اللبنانية فرض ضرائب جديدة بالإضافة إلى تردي الأوضاع الاقتصادية.

رام الله - دنيا الوطن