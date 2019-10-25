شاهد: اشتية يوجه رسالة للمرأة الفلسطينية بمناسبة يومها الوطني

وجه رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، رسالة للمرأة الفلسطينية، بمناسبة اليوم الوطني للمرأة الفلسطينية، الذي يصادف غداً السبت، معبراً عن شكره وتقديره لصبر النساء الفلسطينيات وصمودهن.





وقال اشتية، في مقطع فيديو نشرته وكالة الأنباء الرسمية (وفا): "أحيي نضال المرأة الفلسطينية ودورها في أن يكون لنا وطن، لأجل أن تتمتع بالعدالة والمساواة في هذا الوطن، ونعمل بكل جهدنا من أجل تمكين المرأة، وإعطائها حقها ودورها لتأخذ هذا الدور الطبيعي والطليعي من الناحية السياسية والقانونية والتعليمية وكل نواحي المجتمع".



وأوضح اشتية، أن الحكومة الفلسطينية أطلقت عدداً من التشريعات التي تعزز دور المرأة، مبيناً أنه "لا يعقل أن تساهم المرأة فقط ب 19% من سوق العمل ولا يعقل أنه كلما زاد تعليمها قلت فرصتها في سوق العمل"، مؤكداً أنه سيتم معالجة هذا الأمر غير الطبيعي.













وأضاف اشتية: "نحن وأنتم شركاء ليكون المجتمع الفلسطيني تقدمي مبني على الحرية والعدالة والمساوة للجميع".

رام الله - دنيا الوطن