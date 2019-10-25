إسرائيل تدرس وقف الصادرات والواردات الفلسطينية بسبب "أزمة العجول"

قالت قناة (كان) الإسرائيلية: إن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تدرس إمكانية وقف الصادرات الواردات الفلسطينية من وإلى الضفة الغربية وقطاع غزة، وذلك بسبب قرار وقف إستيراد العجول من إسرائيل.



وأوضحت القناة، أن إسرائيل تدرس إمكانية وقف إدخال السلع والمعدات من الخارج لأراضي السلطة وإيقاف تصدير زيت الزيتون والتمر من السلطة إلى الدول العربية، إذا واصلت السلطة في إصرارها على عدم استيراد العجول الإسرائيلية.



وزعمت القناة، أن هناك "انتقاد شديد داخل القيادة الفلسطينية ضد رئيس الوزراء محمد اشتيه بسبب قراره وقف استيراد العجول من إسرائيل"، مشيرةً إلى ارتفاع أسعار اللحوم في الضفة بعد القرار: لحم العجل ارتفع من 45 شيكل إلى 55 و 60 شيكل للكيلو.



وكان مجلس الوزراء الفلسطيني قد اتخذ قبل عدة أشهر قراراً يقضي بوقف استيراد العجول من إسرائيل، والعمل على استيرادها من الخارج وذلك وفق قرارات القيادة الفلسطينية الانفكاك الاقتصاد عن الاحتلال.

هذا وعلق رئيس اتحاد مربي العجول في إسرائيل، دورون بايدس، على وقف الحكومة الفلسطينية، استيراد العجول من إسرائيل، والذي تم إعلانه قبل أشهر.





وقال بايدس، وفق موقع (المونتور) الإسرائيلي: "حالياً عالق لدينا أعداد كبيرة من العجول، تقدر قيمتها بملايين الشواكل، وصلت للوزن المناسب للتسويق، ولا ندري ماذا نفعل بها".





وأضاف باديس: "قطاع كامل، والذي يشكل مصدر رزق لمئات العائلات على حافة الانهيار، الحديث يدور عن 400 عائلة، و5000 عامل".