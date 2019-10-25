هيئة الأسرى تكشف تفاصيل قمع قوات الاحتلال لأسرى عسقلان

صورة أرشيفية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين اليوم الجمعة، أن يوما

عصيبا مرّ على أسرى سجن عسقلان أول من أمس، على إثرها تم قمع ونقل جميع أسرى المعتقل والبالغ عددهم 50 أسيرا الى سجن نفحة الصحراوي.



وكشفت الهيئة، في بيان صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، الجمعة، عن تفاصيل ما حصل بالمعتقل، عقب زيارة محامي الهيئة كريم عجوة أمس للسجن والذي لم يتبقى به سوى أربعة أسرى وهم كل من الأسيرين المريضين (عثمان ابو خرج، والمسن موفق عروق) والأسيرين زيد يونس وأمين زيادة.



ويروي الأسير أبو خرج للمحامي عجوة، "أن أول من

أمس وبعد انتهاء وقت زيارات الاهل لأبنائهم الأسرى، وبالتحديد الساعة الواحدة ظهرا تم اقتحام قسم (3) من وحدات القمع (المتسادا ودرور واليماز) التابعة لمصلحة السجون، مدججين بالسلاح والهراوات والغاز والكلاب البوليسية".



وأوضح، بأن أفراد هذه القوات اقتحمت غرف القسم بشكل همجي، حيث اعتدت على الأسرى وألحقت الضرر والخراب بممتلكاتهم وحاجياتهم واغراضهم الشخصية وقلبتها رأس على عقب دون أية أسباب، وتم القاء اغراض الاسرى وملابسهم في ساحة الفورة وجرى اتلاف الكهربائيات وتخريبها بشكل كامل".



وبين الأسير ابو خرج، أنه وبعد عملية الاقتحام قامت إدارة السجن بنقل جميع الاسرى الى سجن نفحة دون السماح لهم بأخذ ملابسهم، ولم يتبقى في السجن سوى الأسرى (عثمان ابو خرج وموفق العروق و زيد يونس وأمين زيادة) ويقبعون في معبار المعتقل بظروف صعبة، حيث لم يسمح لهم أيضا بأخذ ملابسهم

واحتياجاتهم وكذلك لم يعطوهم أدويتهم كون بعضهم يعاني من ظروف صحية خطيرة كأبو خرج وعروق.