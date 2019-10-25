البرغوثي: انتصار جديد للمقاطعة بقرار الكنائس الاسقفية مقاطعة الاستثمار في شركات الاحتلال



وأوضح البرغوثي، في تصريح صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، الجمعة، أن هذا القرار يأتي مكملا لقرارات مماثلة اتخذتها الكنائس المشيخية و الميتودية و اللوثرية الأمريكية بالانضمام لحملة المقاطعة للاحتلال والاستثمارات في شركات تتعامل معه.





وأكد البرغوثي أن انعطافا كبيرا يحدث في الرأي العام الدولي والأمريكي لصالح فلسطين نتيجة انكشاف نظام الأبرتهايد و التمييز العنصري الإسرائيلي.





وعبر البرغوثي عن تقدير الشعب الفلسطيني للقرارات الجريئة التي تتخذها تباعا العديد من الكنائس في الولايات المتحدة رغم محاولات اللوبي الإسرائيلي منع ذلك.



رام الله - دنيا الوطنقال مصطفى البرغوثي: إن حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات من إسرائيل حققت انتصارا جديدا بقرار مجلس الكنائس الاسقفية في الولايات المتحدة سحب استثماراته من أي شركات تخدم الاحتلال الإسرائيلي بما في ذلك شركات كاتربيللر و موتورولا و بنك ديسكونت الاسرائيلي.