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مستوطنة (راما ترامب) بالجولان تستضيف حدثاً هو الأول من نوعه

مستوطنة (راما ترامب) بالجولان تستضيف حدثاً هو الأول من نوعه
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قالت صحيفة (ريشون) الإسرائيلية: إن مستوطنة "رمات ترامب" بهضبة الجولان السوري المحتل ستستضيف حدثاً هو الأول من نوعه في تاريخ المستوطنة.

وأوضحت القناة، أن أكثر من 150 صحفيا وإعلاميا حول العالم سيقومون بزيارة مستوطنة "رمات ترامب" أو "هضبة ترامب"، التي تم تدشينها في هضبة الجولان السوري المحتل، مطلع كانون ثاني/يناير من العام الجاري. 

وأشارت الصحيفة، إلى أن المجلس الإقليمي للمستعمرة الإسرائيلية يقوم بالتنسيق مع المكتب الإعلامي الحكومي لإقامة حفل تحضيري عسكري جديد، في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، في المستوطنة، ويحضره شخصيات سياسية وعسكرية وإعلامية.

وأوضحت الصحيفة أن المستوطنة تم تدشينها بالفعل، ويجرى إقامة البنية التحتية لها عن كثب، ويتوقع خلال عام واحد أن ينتقل إليها حوالي 120 عائلة علمانية.

وأوضحت الصحيفة أن الوفد الإعلامي الدولي سيلتقي بالرئيس روؤبين ريفلين، ورئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، وشخصيات إسرائيلية أخرى على هامش زيارتهم للمستعمرة الإسرائيلية.

وأكدت أن إسرائيل تستعد لهذا الحدث المهم في هضبة الجولان السورية، حيث ستستقبل الوفد الإعلامي الدولي لمدة ثلاثة أيام، والذي سيقوم بجولة سياحية في الهضبة المحتلة والشمال الإسرائيلي، بهدف زيادة فرص الاستثمار وزيادة فرص العمل في الجولان المحتل.

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