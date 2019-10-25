شاهد: قتلى وعشرات الجرحى مع استئناف المظاهرات بالعراق

رام الله - دنيا الوطناقتحم مئات المتظاهرين الغاضبين، الجمعة، المنطقة الخضراء وسط العاصمة العراقية، بغداد بعد نجاحهم في إزالة الحواجز التي وضعتها قوات الأمن على جسر الجمهورية المؤدي إلى المنطقة.وبدأ المتظاهرون برفع الحواجز غير الإسمنتية، من على جسر الجمهورية المؤدي إلى المنطقة الخضراء، بعد تقدمهم من ساحة التحرير التي احتشدوا فيها منذ ساعات، وفق (عربي 21).وذكر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، أن قوات الأمن أطلقت قنابل الغاز المسيلة للدموع باتجاه المتظاهرين في محاولة لصدهم، ما أدى لحالات اختناق عديدة في صفوفهم.ونقلت وكالة الأناضول عن مصادر في الشرطة العراقية قولها، إن "المئات من المتظاهرين تمكنوا من اقتحام بوابة المنطقة الخضراء من جهة وزارة التخطيط، بعد تمكنهم من إزالة جميع الحواجز التي وضعتها قوات الأمن على جسر الجمهورية".وفي وقت لاحق قال المرصد العراقي لحقوق الإنسان إن متظاهرا قتل وأصيب أكثر من 30 بحالات اختناق جراء قمع قوات الأمن للمحتجين قرب المنطقة الخضراء، قبل أن تنقل وسائل إعلام عراقية عن مصدر أمني نفيه ذلك.