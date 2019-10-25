القائمة المشتركة تُلوح بخيار "حكومة أقلية" لإنهاء عهد نتنياهو





وقال رئيس القائمة العربية المشتركة أيمن عودة: إن عهد "نتنياهو" يمكن أن ينتهي مع إقامة حكومة أقليات تعتمد على كتلة مانعة، وفق إذاعة (كان) الإسرائيلية.



وأكد عودة، أن هذا الخيار طُرح في الحلبة الحزبية وبموجبه يشكل حزب (أزرق أبيض) حكومة بدعم الأحزاب العربية.





يذكر أن زعيم حزب أزرق أبيض بيني غانتس باشر اتصالات تشكيل الحكومة المقبلة، وذلك من خلال الاتصال بزعماء الكتل في الكنيست الإسرائيلي، حيث أنه بحاجة لدعم القائمة العربية المشتركة لتمرير حكومته بالكنيست.

رام الله - دنيا الوطنلوحت القائمة العربية المشتركة في الكنيست الإسرائيلي، الجمعة، بخيار تشكيل "حكومة أقلية" في إسرائيل، وذلك لإسقاط عهد رئيس الوزرائ الحالي بنيامين نتنياهو.