دولي

الكشف عن مقترح غانتس لتنازل نتنياهو عن شروطه التعجيزية لتشكيل "حكومة الوحدة"

الكشف عن مقترح غانتس لتنازل نتنياهو عن شروطه التعجيزية لتشكيل "حكومة الوحدة"
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
كشفت القناة الإسرائيلية الـ 12، عن عرض يدرسه زعيم حزب أزرق أبيض الإسرائيلي، بيني غانتس، لتقديمه لحزب الليكود بزعامة بنيامين نتنياهو، وذلك لتشكيل حكومة وحدة إسرائيلية.

وأوضحت القناة، أن العرض الذي يدرسه غانتس قبل عرضه على الليكود يقترح على نتنياهو التنازل عن أحد الشرطين الصعبين اللذين حددهما للمشاركة في حكومة تضم أزرق أبيض، وهما أن يتولى رئاسة الحكومة أولاً بموجب اتفاق تناوب مع أزرق أبيض، والشرط الثاني يتمثل بتمسكه بـ "كتلة اليمين" وإصراره على التفاوض باسم جميع مركبات الكتلة.

وأشارت القناة إلى أن هذه التسوية التي يدرسها غانتس من شأنها أن تؤدي إلى انفراجة بالمشهد السياسي الإسرائيلي، حيث أنه بموجب مقترح التسوية الذي بدأ طاقم تفاوض أزرق أبيض بالعمل على صياغته عقب تكليف غانتس، سيكون نتنياهو مخيرًا إما بالتخلي عن شراكته بـ"كتلة اليمين"، وتولي رئاسة الحكومة أولا، وإما القبول بحكومة وحدة واسعة مع "أزرق أبيض" تضم شركائه في كتلة اليمين، على أن يتولى المنصب ثانيًا بموجب اتفاق تناوب مع غانتس.

ولفتت القناة إلى أن الهدف من هذا العرض هو توجيه رسالة مباشرة لنتنياهو تدعوه للتخلي عن تعنته، والتنازل عن الشروط "التعجيزية" التي حددها للمشاركة في حكومة مع "أزرق أبيض". 

ونوهت إلى إدراك قيادات "أزرق أبيض" أن تنازل نتنياهو عن أحد الشرطين ليس ضمانة لتشكيل الحكومة، وإنما مؤشرات على جدية نتنياهو وتمسكه بخيار الوحدة.

وأضافت القناة أن بالنسبة لـ"أزرق أبيض" فإن تحقيق الشرطين اللذين وضعهما نتنياهو ليس ممكنا بأي حال من الأحوال، وبالتالي، فإن عرض من هذا القبيل، قد يبين نوايا نتنياهو الحقيقية في ما يتعلق بفرص تشكيل حكومة وحدة، ويبين كذلك مدى حرصه على إجراء انتخابات جديدة ثالثة بأي ثمن في أقل من عام.

يشار إلى أن نتنياهو اجتمع الأربعاء الماضي بقادة كتلة اليمين، وجدد شراكته معهم، واتفقوا على أن الوزيرين ياريف ليفين زئيف إلكين يمثلان الكتلة في أية مفاوضات مستقبلية مع "أزرق أبيض".

ورفض قادة الكتلة التي تضم الليكود (32 مقعدا) "يهدوت هتوراه" (7 مقاعد)، "شاس" (9 مقاعد)، "إلى اليمين" (7 مقاعد)، في وقت لاحق من مساء الأربعاء، الاجتماع مع طاقم مفاوضات "أزرق أبيض"، وشددوا على أن طاقم مفاوضات الليكود، يجري المفاوضات باسم الكتلة مجتمعة. 

أخبار ذات صلة

حرائق كاليفورنيا تدفع السلطات لإجلاء آلاف المواطنين

حرائق كاليفورنيا تدفع السلطات لإجلاء آلاف المواطنين

السفارة الأمريكية في بغداد تحذر رعاياها من السفر والتنقل والتظاهرات بالعراق

السفارة الأمريكية في بغداد تحذر رعاياها من السفر والتنقل والتظاهرات بالعراق

جندي يقتل ثمانية من زملائه في ثكنة عسكرية شرق روسيا

جندي يقتل ثمانية من زملائه في ثكنة عسكرية شرق روسيا

تحقيق إندونيسي يكشف أسباب كارثة (ماكس 8)

تحقيق إندونيسي يكشف أسباب كارثة (ماكس 8)

هل تُوجه تهمة الفساد إلى نتنياهو؟

هل تُوجه تهمة الفساد إلى نتنياهو؟

كبرى الكنائس الأمريكية تنضم لحملة مقاطعة الشركات المتعاونة مع إسرائيل

كبرى الكنائس الأمريكية تنضم لحملة مقاطعة الشركات المتعاونة مع إسرائيل

إسرائيل تُحذر مع مواجهة عسكرية مع إيران قريباً

إسرائيل تُحذر مع مواجهة عسكرية مع إيران قريباً

القائمة المشتركة تُلوح بخيار &#34;حكومة أقلية&#34; لإنهاء عهد نتنياهو

القائمة المشتركة تُلوح بخيار "حكومة أقلية" لإنهاء عهد نتنياهو

التعليقات

الدنيا حكايات

مصر في خطر

مصر في خطر

شؤون فلسطينية

بحر يدعو الغرفة المشتركة للمقاومة الانتصار للأقصى والأسرى

بحر يدعو الغرفة المشتركة للمقاومة الانتصار للأقصى والأسرى

مستوطنون يهاجمون قاطفي الزيتون في أم صفا برام الله

مستوطنون يهاجمون قاطفي الزيتون في أم صفا برام الله

نقابة الصحفيين تستنكر استمرار اعتقال الصحفيين في غزة والضفة

نقابة الصحفيين تستنكر استمرار اعتقال الصحفيين في غزة والضفة

الاحتلال يحتجز مزارعين في قريوت جنوب نابلس

الاحتلال يحتجز مزارعين في قريوت جنوب نابلس

وفاة طفل جراء سقوطه من علو بمدينة قلقيلية

وفاة طفل جراء سقوطه من علو بمدينة قلقيلية

إصابات بالاختناق خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم الاسبوعية

إصابات بالاختناق خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم الاسبوعية

عاصفة (الوحش المداري) تصل فلسطين السبت وفيضانات عارمة وصواعق بغزة

عاصفة (الوحش المداري) تصل فلسطين السبت وفيضانات عارمة وصواعق بغزة

شاهد: اشتية يوجه رسالة للمرأة الفلسطينية بمناسبة يومها الوطني

شاهد: اشتية يوجه رسالة للمرأة الفلسطينية بمناسبة يومها الوطني

منوعات

طليق &#34;بوسي&#34; يكشف سبب محاولتها التخلص منه ملمحًا إلى خيانتها له مع فنان

طليق "بوسي" يكشف سبب محاولتها التخلص منه ملمحًا إلى خيانتها له مع فنان

آديل تفقد وزنًا هائلًا.. شاهد كيف أصبحت

آديل تفقد وزنًا هائلًا.. شاهد كيف أصبحت

هايلي بالدوين تهدد سيلينا جوميز بالقتل بسبب جاستن بيبر

هايلي بالدوين تهدد سيلينا جوميز بالقتل بسبب جاستن بيبر

أحمد حلمي يدعم ابنته الكبرى في مشروعها الجديد

أحمد حلمي يدعم ابنته الكبرى في مشروعها الجديد

ابنة أحمد راتب تكشف آخر ما قام به قبل وفاته

ابنة أحمد راتب تكشف آخر ما قام به قبل وفاته

رانيا يوسف: أكره الحديث عن أزواجي السابقين وهذا عمري الحقيقي

رانيا يوسف: أكره الحديث عن أزواجي السابقين وهذا عمري الحقيقي

هل تعيش ريم البارودي قصة حب جديدة مع هذا الشخص؟

هل تعيش ريم البارودي قصة حب جديدة مع هذا الشخص؟

مشاهير قتلوا على أيدي معجبيهم

مشاهير قتلوا على أيدي معجبيهم

نسرين طافش فى جلسة تصوير مرعبة احتفالا بالهالوين

نسرين طافش فى جلسة تصوير مرعبة احتفالا بالهالوين

سمير صفير يُهاجم مراسلة MTV جويس عقيقي على الهواء بألفاظ نابية

سمير صفير يُهاجم مراسلة MTV جويس عقيقي على الهواء بألفاظ نابية

عربي

متظاهرون يقتحمون ويحرقون مقر الحكومة المحلية بمحافظة ذي قار جنوبي العراق

متظاهرون يقتحمون ويحرقون مقر الحكومة المحلية بمحافظة ذي قار جنوبي العراق

اكتشاف نفطي جديد في مصر والإنتاج خلال أيام

اكتشاف نفطي جديد في مصر والإنتاج خلال أيام

شاهد: (ناسا) تنشر صورة عاصفة مدارية نادرة بطريقها لمصر وفلسطين

شاهد: (ناسا) تنشر صورة عاصفة مدارية نادرة بطريقها لمصر وفلسطين

شاهد: ما الذي حدث بمطار بيروت الدولي الليلة الماضية؟

شاهد: ما الذي حدث بمطار بيروت الدولي الليلة الماضية؟