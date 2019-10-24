الأردن: نتابع التطورات الصحية المتعلقة بالأسيرة هبة اللبدي

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رام الله - دنيا الوطن

قال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية السفير سفيان القضاة: "إن السفارة الأردنية في تل أبيب تابعت اليوم الخميس، باهتمام التطورات الصحية المتعلقة بالمواطنة الأردنية، الأسيرة في سجون الاحتلال الإسرائيلي هبة عبدالباقي (اللبدي)".



وأوضح القضاة، وفقا لوكالة (بترا)، أن هبة نقلت اليوم للمستشفى ثم عادت إلى مركز اعتقالها، مشيرا إلى أن السفارة طالبت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتوفير الرعاية الطبية الخاصة لها، مبينا أن وضعها الصحي الان مستقر.



وأعاد القضاة التأكيد على مواصلة وزارة الخارجية جهودها للإفراج عن الأسيرة هبة، وكذلك الأسير الأردني عبدالرحمن مرعي.