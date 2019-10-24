بدران: هدم الاحتلال منازل المقاومين رسالة ضعف وفشل

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رام الله - دنيا الوطن

قال عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" حسام بدران إن سياسة الاحتلال في ملاحقة العائلات الفلسطينية المقاومة بهدم منازلها التي تؤوي الأطفال والنساء، هي رسالة ضعف من الاحتلال الذي فشل أمام المقاومين.



وأوضح بدران في تصريح صحفي، أن هدم الاحتلال منزل عائلة أبو حميد في مخيم الأمعري في مدينة رام الله للمرة الخامسة هي محاولة منه لكسر إرادة عائلاتنا الفلسطينية المقاومة.



وأثنى بدران على عائلة أبو حميد، مشيراً إلى أنها تمثل نموذجاً فلسطينياً في الصبر والمقاومة.



وتوجه بدران بالتحية للشبان الفلسطينيين الذين تصدوا لقوات الاحتلال في شوارع مدينة رام الله.



ووصف بدران تصدي الشبان لقوات الاحتلال بالبطولي، مضيفاً أن هذا جزءا قليلا من الوفاء لعائلة أبو حميد التي ما زالت تلازمها روح المقاومة منذ 20 عاما، دافعة الغالي والنفيس من أجل حرية الأرض والإنسان.