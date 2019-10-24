شؤون فلسطينية

شاهد: قوات الاحتلال تدنس مسجد الأربعين في العيسوية

شاهد: قوات الاحتلال تدنس مسجد الأربعين في العيسوية
رام الله - دنيا الوطن
 دنست قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، مسجدا في بلدة العيسوية بالقدس المحتلة.

وقالت مصادر محلية: "إن عددا من جنود الاحتلال المدججين بالسلاح، دنسوا بأحذيتهم مسجد الأربعين الواقع وسط العيسوية، بحجة البحث عن أطفال"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد اعتقلت عصر اليوم، الطفل مجد رافت طارق العيساوي، من وسط البلدة.

والعيسوية إحدى البلدات التي تتعرض لحملة اعتقالات مستمرة يتخللها دهم وتفتيش، وتنكيل يومي يطال أبناءها.


 

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