شؤون فلسطينية

منصور يبعث برسائل لمسؤولين أممين حول الأوضاع بفلسطين.. هذا ما جاء فيها

منصور يبعث برسائل لمسؤولين أممين حول الأوضاع بفلسطين.. هذا ما جاء فيها
رام الله - دنيا الوطن
 بعث المندوب المراقب لدولة فلسطين في الأمم المتحدة السفير رياض منصور، بثلاث رسائل متطابقة لكل من رئيس مجلس الأمن لشهر اكتوبر (جنوب افريقيا) والأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة الجمعية العامة، ليطلعهم على آخر مستجدات الأحداث في فلسطين وليشدد على ضرورة تطبيق قرارات مجلس الأمن المتعلقة بحقوق الفلسطينيين غير القابلة للتصرف.

ودان منصور الهجمات العنيفة ضد المدنيين، وأعمال التحريض والاستفزاز المروعة في الأماكن المقدسة في القدس الشرقية المحتلة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلية والمستوطنون الإسرائيليون المتطرفون، حيث تشكل هذه الأعمال انتهاكا للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).

واوضح أن اسرائيل تنتهك بشكل خطير التزاماتها بموجب قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك قرار مجلس الأمن رقم 2334 (2016)، الذي يدعو تحديداً إلى وضع حد للأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية وإنهاء جميع أعمال العنف والاستفزاز والتحريض.

وأضاف منصور أن تكرر عمليات التوغل العنيفة التي يقوم بها مستوطنون متطرفون بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلية في الحرم الشريف، تؤدي الى استفزاز المصلين المسلمين. وأشار الى تقديرات الأوقاف الإسلامية بأن أكثر من 2700 مستوطن قاموا بعمليات توغل في الحرم الشريف منذ بدء العيد اليهودي الأسبوع الماضي.

وقال ان تصريحات مسؤولي الحكومة الإسرائيلية التحريضية ضد الفلسطينيين مستمرة وتشجع المستوطنين على تنفيذ هجمات ضد المواطنين الفلسطينيين في موسم حصاد الزيتون، الموسم المهم كحدث اقتصادي واجتماعي وثقافي للشعب الفلسطيني.

وأشار إلى ارتفاع في نسبة تدمير الممتلكات الفلسطينية التي يقدرها مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بأنها أعلى بنسبة 40? من العام الماضي، مؤكدا على البيئة القسرية الناجمة عن هذا الاحتلال غير القانوني لا تطاق بالنسبة للسكان الفلسطينيين.

وأضاف منصور أن عجز المجتمع الدولي والشلل الذي يصيب مجلس الأمن يشجع الاحتلال على الاستمرار بازدراء القانون الدولي ومواصلة انتهاكاته وتنفيذ سياساته على الأرض دون رادع، مشيرا لإخفاق مجلس الأمن في إصدار قرار يدين طرد بعثة المراقبين الدوليين من الخليل.

وطالب منصور المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى التحرك فورا لمواجهة هذا التهديد المستمر للسلم والأمن الدوليين تنفيذا لقراراته ذات الصلة، وتماشيا مع الالتزامات القانونية الدولية لمنع الهجمات على المدنيين الأبرياء، وضمان حمايتهم وحماية الأماكن المقدسة وتجنب التصعيد.

وقال منصور انه يجب اتخاذ إجراءات جماعية وفردية لمحاسبة إسرائيل على جميع الانتهاكات المرتكبة في سياق هذا الاحتلال غير المشروع، حيث من الواجب إرسال رسالة واضحة إلى إسرائيل-السلطة القائمة بالاحتلال- تفيد بأنها يجب أن تمتثل للقانون الدولي أو تواجه عواقب عدم الامتثال.

أخبار ذات صلة

الديمقراطية: استنهاض المقاومة الشعبية خيار استراتيجي كفاحي للجم سياسات الاحتلال العنصرية

الديمقراطية: استنهاض المقاومة الشعبية خيار استراتيجي كفاحي للجم سياسات الاحتلال العنصرية

التعليم العالي والإسلامي الفلسطيني يوقعان اتفاقية تعاون لدعم البحث العلمي

التعليم العالي والإسلامي الفلسطيني يوقعان اتفاقية تعاون لدعم البحث العلمي

إصابة عائلة بالاختناق خلال مواجهات في العيزرية

إصابة عائلة بالاختناق خلال مواجهات في العيزرية

الديمقراطية تستنكر الاعتقالات والاستدعاءات والملاحقات الأمنية والتضييق على الصحفيين في غزة

الديمقراطية تستنكر الاعتقالات والاستدعاءات والملاحقات الأمنية والتضييق على الصحفيين في غزة

برعاية رئيسية من مجموعة الاتصالات.. الاعلان عن انطلاق فعاليات اكسبوتك 2019

برعاية رئيسية من مجموعة الاتصالات.. الاعلان عن انطلاق فعاليات اكسبوتك 2019

بدران: هدم الاحتلال منازل المقاومين رسالة ضعف وفشل

بدران: هدم الاحتلال منازل المقاومين رسالة ضعف وفشل

شاهد: قوات الاحتلال تدنس مسجد الأربعين في العيسوية

شاهد: قوات الاحتلال تدنس مسجد الأربعين في العيسوية

وزير الثقافة يطلق الدورة الثانية لمهرجان فلسطين للمسرح

وزير الثقافة يطلق الدورة الثانية لمهرجان فلسطين للمسرح

التعليقات

الدنيا حكايات

مصر في خطر

مصر في خطر

شؤون فلسطينية

الديمقراطية: استنهاض المقاومة الشعبية خيار استراتيجي كفاحي للجم سياسات الاحتلال العنصرية

الديمقراطية: استنهاض المقاومة الشعبية خيار استراتيجي كفاحي للجم سياسات الاحتلال العنصرية

التعليم العالي والإسلامي الفلسطيني يوقعان اتفاقية تعاون لدعم البحث العلمي

التعليم العالي والإسلامي الفلسطيني يوقعان اتفاقية تعاون لدعم البحث العلمي

إصابة عائلة بالاختناق خلال مواجهات في العيزرية

إصابة عائلة بالاختناق خلال مواجهات في العيزرية

الديمقراطية تستنكر الاعتقالات والاستدعاءات والملاحقات الأمنية والتضييق على الصحفيين في غزة

الديمقراطية تستنكر الاعتقالات والاستدعاءات والملاحقات الأمنية والتضييق على الصحفيين في غزة

برعاية رئيسية من مجموعة الاتصالات.. الاعلان عن انطلاق فعاليات اكسبوتك 2019

برعاية رئيسية من مجموعة الاتصالات.. الاعلان عن انطلاق فعاليات اكسبوتك 2019

بدران: هدم الاحتلال منازل المقاومين رسالة ضعف وفشل

بدران: هدم الاحتلال منازل المقاومين رسالة ضعف وفشل

شاهد: قوات الاحتلال تدنس مسجد الأربعين في العيسوية

شاهد: قوات الاحتلال تدنس مسجد الأربعين في العيسوية

وزير الثقافة يطلق الدورة الثانية لمهرجان فلسطين للمسرح

وزير الثقافة يطلق الدورة الثانية لمهرجان فلسطين للمسرح

منوعات

طليق &#34;بوسي&#34; يكشف سبب محاولتها التخلص منه ملمحًا إلى خيانتها له مع فنان

طليق "بوسي" يكشف سبب محاولتها التخلص منه ملمحًا إلى خيانتها له مع فنان

آديل تفقد وزنًا هائلًا.. شاهد كيف أصبحت

آديل تفقد وزنًا هائلًا.. شاهد كيف أصبحت

هايلي بالدوين تهدد سيلينا جوميز بالقتل بسبب جاستن بيبر

هايلي بالدوين تهدد سيلينا جوميز بالقتل بسبب جاستن بيبر

أحمد حلمي يدعم ابنته الكبرى في مشروعها الجديد

أحمد حلمي يدعم ابنته الكبرى في مشروعها الجديد

ابنة أحمد راتب تكشف آخر ما قام به قبل وفاته

ابنة أحمد راتب تكشف آخر ما قام به قبل وفاته

رانيا يوسف: أكره الحديث عن أزواجي السابقين وهذا عمري الحقيقي

رانيا يوسف: أكره الحديث عن أزواجي السابقين وهذا عمري الحقيقي

هل تعيش ريم البارودي قصة حب جديدة مع هذا الشخص؟

هل تعيش ريم البارودي قصة حب جديدة مع هذا الشخص؟

مشاهير قتلوا على أيدي معجبيهم

مشاهير قتلوا على أيدي معجبيهم

نسرين طافش فى جلسة تصوير مرعبة احتفالا بالهالوين

نسرين طافش فى جلسة تصوير مرعبة احتفالا بالهالوين

سمير صفير يُهاجم مراسلة MTV جويس عقيقي على الهواء بألفاظ نابية

سمير صفير يُهاجم مراسلة MTV جويس عقيقي على الهواء بألفاظ نابية

عربي

جراء تجدد الاحتجاجات.. الداخلية العراقية تُعلن استنفاراً شاملاً لعناصرها تحسباً لأي طارئ

جراء تجدد الاحتجاجات.. الداخلية العراقية تُعلن استنفاراً شاملاً لعناصرها تحسباً لأي طارئ

مجلة أمريكية: واشنطن تنوي إرسال دبابات (أبرامز) إلى المناطق النفطية السورية

مجلة أمريكية: واشنطن تنوي إرسال دبابات (أبرامز) إلى المناطق النفطية السورية

قائد قوات الدفاع الجوي المصري: نمتلك ما يلزم للتصدي لكافة التهديدات الجوية

قائد قوات الدفاع الجوي المصري: نمتلك ما يلزم للتصدي لكافة التهديدات الجوية

إصابة خمسة جنود أتراك في هجوم للأكراد بمنطقة رأس العين شمال سوريا

إصابة خمسة جنود أتراك في هجوم للأكراد بمنطقة رأس العين شمال سوريا