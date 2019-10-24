وزير الثقافة يطلق الدورة الثانية لمهرجان فلسطين للمسرح

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

وزير الثقافة الدكتور عاطف أبو سيف في مؤتمر صحفي عقد في مقر الوزارة بمدينة البيرة اليوم الخميس، عن إطلاق فعاليات مهرجان فلسطين الوطني للمسرح في دورته الثانية بالتعاون مع الهيئة العربية للمسرح في (الشارقة).



وقال الوزير أبو سيف:" إن المسرح هو الأثر الباقي لأجدادنا العرب الكناعنة، إنه الرواية والحكاية ورسالة أننا هنا وسنبقى هنا، لا مكان لنا سوى فلسطين المسرح الحقيقي الذي يَحتفي دوماً بأشجار الزيتون وأزهار الحنون وأوراق الزعتر، هنا يعكس المسرح الفلسطيني ماضينا العريق ويجسد حاضرنا العميق ويحتفظ برسالة للمستقبل البعيد".



وأكد أبو سيف أهمية انعقاد الدورة الثانية لمهرجان فلسطين الوطني للمسرح، والذي يسعى لتحفيز وعرض الأعمال المسرحية الفلسطينية، والتشجيع على بناء شراكات فنية جديدة، لزيادة الانتاج المسرحي الفلسطيني.



وأضاف أبو سيف أن فلسطين مسرح كبير يجمع آهات الفلسطيني في الوطن والمنفى، ومخيمات اللجوء، ويجمع الفولكلور الفلسطيني وعناصر تراثنا، وثوابتنا الوطنية ولهجتنا المحلية وطيبتنا وحبنا للوطن.



وأوضح أنه سيتم الاعلان عن الشخصية المسرحية لهذا العام خلال حفل الافتتاح يوم غد والتي ستمنح لفنان فلسطيني قدير ترك بصمة وأثر في المسرح الفلسطيني، إلى جانب هذا سيتم خلال حفل الختام تكريم مجموعة من الفنانين والعاملين في قطاع المسرح ساهموا في اثراء المسرح الفلسطيني.



وأشار إلى الورش التي تنظمها الوزارة خلال فترة انعقاد المهرجان والتي سيشارك في التدريب فيها فنانون ومدربون من الخارج، تستهدف الفنانين والمبدعين الشباب من أجل تنمية قدراتهم وتطوير واقعهم.



وأشار أبو سيف أن وزارة الثقافة تركز في سياستها على دعم المشهد الثقافي بكل مكوناته في الوطن والشتات من مبدأ أن تراثنا يوحدنا، وأن لا حدود للثقافة والفنون، ونحرص أن تكون الرسالة محطة لحكاية النضال الفلسطيني الطويل، في ظل ممارسات الاحتلال لشطب هويتنا الثقافية وطمسها وتزييفها.



ويستمر مهرجان فلسطين الوطني للمسرح لمدة أسبوع إبتداء من يوم غد الجمعة حتى يوم الخميس 31/10/2019 حيث سيتم عرض 10 مسرحيات خلال المهرجان وستكون العروض مجانية.