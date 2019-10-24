مجلة أمريكية: واشنطن تنوي إرسال دبابات (أبرامز) إلى المناطق النفطية السورية

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رام الله - دنيا الوطن

نقلت مجلة (نيوزويك) الأمريكية، عن مسؤول رفيع المستوى في البنتاغون، قوله: "إن الولايات المتحدة، تنوي إرسال دبابات أبرامز لحماية حقول النفط في شرق سوريا".



ووفقاً للمصدر، فإن الجيش الأمريكي، قد يرسل بعد موافقة البيت الأبيض، نصف كتيبة من لواء دبابات أمريكي (يتألف اللواء من ثلاث كتائب، ويضم عادة 90 دبابة) وهذا يعني أن الأمريكيين، سيرسلون إلى هناك، 15 دبابة من طراز أبرامز، مع العناصر اللازمة لخدمتها وتشغيلها، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



وقال المصدر: "إن الوحدات الكردية التابعة لقوات سوريا الديمقراطية، ستواصل مشاركتها في ضمان سلامة هذه الحقول النفطية".



وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: إن مجموعة صغيرة من الجيش الأمريكي، ستبقى في المناطق النفطية السورية.