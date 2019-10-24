نصر: الأمن بغزة رفض إعطائي كشوفات الموظفين الذين حدثوا بياناتهم

قال خالد نصر، عضو لجنة تحديث بيانات الموظفين بوزارة المالية، إن الأمن بغزة رفض إعطاءه كشوفات بيانات الموظفين التي جرى مصادرتها عن جهاز (اللابتوب) الخاص به قبل عدة أسابيع.



وأوضح نصر، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، أنه وبعد احتجازه مؤخراً لـ 13 يوماً توجه لمقر الأمن وذلك بناء على اتصال من إدارة الجهاز لاستلام الكمبيوتر المحمول الخاص به تفاجأ بعدم وجود أي بيانات عليه.



وأضاف نصر: "طلبت من العلاقات العامة بالأمن إعطائي كشوفات بيانات الموظفين المُصادرة، ولكنهم رفضوا ذلك"، مبينًا أنه تم حذف جميع البيانات من (اللابتوب).



وتابع نصر: "كنت أمتلك كافة البيانات والمستندات الخاصة بموظفي وزارة المالية الذين حدثوا بياناتهم والتي تم مصادرتها من منزلي دون معرفة الأسباب التي أدت لذلك"، مشيراً إلى أن الأمن طالبه بعد الدوام في هيئة التقاعد الفلسطينية بغزة.



وبين نصر، أن جهاز (اللابتوب) الخاص به يحوي ملفات شخصية وعمله الخاص، وملفات وزارة المالية، متابعاً: "كل هذا حُذف"، وفق تعبيره.



يشار إلى أن الأمن بغزة، كان قد احتجز أربعة من أعضاء لجنة تحديث البيانات وهم: رشيد شعث، من وزارة الداخلية، ومعين عبد السلام من ديوان الموظفين، ومحمد شهاب، من الشؤون الإدارية لوزارة المالية، وخالد نصر من موازنة وزارة المالية.



وقالت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، آنذاك: إن اللجنة المكلفة بتحديث بيانات موظفي السلطة في القطاع، قامت بجمع معلومات وبيانات، تتجاوز ما يتعلق بالموظفين.

خاص دنيا الوطن - صلاح سكيك