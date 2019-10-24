اشتية يدعو دول الاتحاد الأوروبي لاتخاذ إجراءات تدعم موقفها الرافض للاستيطان









رام الله - دنيا الوطندعا رئيس الوزراء، د. محمد اشتية، هولندا وبقية دول الاتحاد الأوروبي؛ لاتخاذ إجراءات تتناسب مع مواقفها الصلبة الداعمة لحل الدولتين؛ لإلزام إسرائيل بالقانون الدولي، لا سيما فيما يخص الاستيطان.وأكد اشتية خلال لقائه عدداً من البرلمانيين والناشطين السياسيين من حزب الشعب من أجل الحرية والديمقراطية (VVD) الهولندي، اليوم في مكتبه في رام الله، ضرورة عدم السماح لإسرائيل بانتهاك القانون والقرارات الدولية.واستعرض رئيس الوزراء عدداً من الإجراءات التي بإمكان البرلمانات الأوروبية طرحها على حكوماتها، مثل مقاطعة منتجات المستوطنات، وليس فقط وسمها، وعدم السماح للمستوطنين الإسرائيليين حملة جوازات سفرها بالإقامة بشكل غير شرعي بالأراضي الفلسطينية.وفي السياق ذاته، شدد اشتية على ضرورة إسراع مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، بنشر قائمة الشركات العالمية والإسرائيلية، التي تعمل وتقدم خدمات للمستوطنات المقامة على الأراضي المحتلة، مشيراً إلى أن نشرها، سيعطي دفعة كبيرة لإمكانيات التصدي للاستيطان، وتجفيف المصادر المالية للمستوطنات.وأطلع رئيس الوزراء الوفد على المساعي الفلسطينية لتحقيق الانفكاك التدريجي عن اقتصاد الاحتلال، وتعزيز المنتوج الوطني وإلغاء الحدود بين تقسيمات أراضينا بين (أ، ب، ج)، من خلال استراتيجية التنمية بالعناقيد، وتعزيز التواصل مع العمق العربي.