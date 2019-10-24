زار المناضلة أم ناصر أبو حميد.. اشتية: سنبني ما هدمه الاحتلال

زار رئيس الوزراء، د. محمد اشتية، اليوم الخميس برام الله، المناضلة أم ناصر أبو حميد، والتي هدم الاحتلال منزلها فجر اليوم في مخيم الأمعري.



وقال رئيس الوزراء: "أنقل لكم تحيات الرئيس محمود عباس، وأؤكد لكم أننا سنبقى على العهد في الوفاء بالتزاماتنا تجاه أسرانا وشهدائنا وعائلاتهم، فهذا يقع في صلب أولوياتنا واهتماماتنا، وسنبني ما هدمه الاحتلال".



وأضاف: "أم ناصر مدرسة في الصبر، ونتعلم منها الثبات والصمود، وإن شاء الله، سيأتي اليوم، الذي نقوم به بزيارتكم في منزلكم بالقدس".



















رام الله - دنيا الوطن