أم ناصر: لن نبكي على (شوية حجار) والرئيس أمر بتوفير كافة احتياجاتي

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خاص دنيا الوطن

قالت أم ناصر أبو حميد، صاحبة المنزل الذي هدمه جيش الاحتلال الإسرائيلي للمرة السادسة، صباح اليوم الخميس، في مخيم الأمعري برام الله: "إن ذلك يعبر عن سياسة الاحتلال الإسرائيلي، وهذا لن يزيدنا إلا قوة وصموداً، ولن نبكي على شوية حجار".



وأضافت أم ناصر في تصريح لـ"دنيا الوطن": "كانت القيادة الفلسطينية متواجدة عندي، بالإضافة إلى رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية، واستعدوا بتلبية كافة متطلباتنا، ولم يقصروا في شيء، كما أن الرئيس محمود عباس، لا يتخلى عن شعبه، حيث أعطى تعليماته بتوفير كل احتياجاتي".



وأعربت أم ناصر عن رغبتها في بناء منزلها، ولكن في مكان آخر غير مخيم الأمعري، وذلك تجنباً للمشاكل، وحتى لا يعود الاحتلال الإسرائيلي لهدمه مرة أخرى.