كوخافي: الوضع بغزة ولبنان هَشّ ومُتوتّر وقد نصبح في حرب
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي، اليوم الخميس: "إن إسرائيل تتعامل مع تهديدات عديدة، على جبهات مختلفة.
ونقل موقع (0404) الإسرائيلي، عن كوخافي قوله: "إن الجبهتين الشمالية والجنوبية، تشهدان حالة من عدم الاستقرار"، مؤكداً أن الوضع متوتر وهش، وقد يتدهور إلى صراع.
وأضاف: "على الرغم من أن حماس وحزب الله ليسوا مهتمين بالحرب إلا أن الجيش الإسرائيلي سرّع عملية الاستعداد والتحضير في الأشهر الأخيرة، خوفاً من الانزلاق إليها".
قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي، اليوم الخميس: "إن إسرائيل تتعامل مع تهديدات عديدة، على جبهات مختلفة.
ونقل موقع (0404) الإسرائيلي، عن كوخافي قوله: "إن الجبهتين الشمالية والجنوبية، تشهدان حالة من عدم الاستقرار"، مؤكداً أن الوضع متوتر وهش، وقد يتدهور إلى صراع.
وأضاف: "على الرغم من أن حماس وحزب الله ليسوا مهتمين بالحرب إلا أن الجيش الإسرائيلي سرّع عملية الاستعداد والتحضير في الأشهر الأخيرة، خوفاً من الانزلاق إليها".
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