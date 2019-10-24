كوخافي: الوضع بغزة ولبنان هَشّ ومُتوتّر وقد نصبح في حرب

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رام الله - دنيا الوطن

قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي، اليوم الخميس: "إن إسرائيل تتعامل مع تهديدات عديدة، على جبهات مختلفة.



ونقل موقع (0404) الإسرائيلي، عن كوخافي قوله: "إن الجبهتين الشمالية والجنوبية، تشهدان حالة من عدم الاستقرار"، مؤكداً أن الوضع متوتر وهش، وقد يتدهور إلى صراع.



وأضاف: "على الرغم من أن حماس وحزب الله ليسوا مهتمين بالحرب إلا أن الجيش الإسرائيلي سرّع عملية الاستعداد والتحضير في الأشهر الأخيرة، خوفاً من الانزلاق إليها".