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بينهم ثلاثة مسؤولين حكوميين.. مقتل ستة أشخاص في هجمات مسلحة شرقي العراق

بينهم ثلاثة مسؤولين حكوميين.. مقتل ستة أشخاص في هجمات مسلحة شرقي العراق
رام الله - دنيا الوطن
لقي ستة أشخاص مصرعهم، بينهم ثلاثة مسؤولين حكوميين بهجمات مسلحة، وقعت اليوم الخميس، في إحدى نواحي محافظة ديالى شرق العراق، بحسب مصدر في الشرطة.

وقال النقيب بالشرطة حبيب الشمري: "إن مسلحين مجهولين هاجموا سيارة تقل سعد صريوي، رئيس مجلس ناحية أبو صيدا شمال شرقي محافظة ديالى، ونجله وأحد أقربائه، ما أسفر عن مقتلهم في الحال"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (الأناضول).

وأوضح الشمري أن مجموعة مسلحة أخرى هاجمت مدير ناحية أبي صيدا حارث الربيعي، ما أدى إلى مقتله في الحال.

وفي هجوم ثالث قتل مدير الجنسية في الناحية ذاتها العميد محمد الحميري، عندما فتح مسلحون نيران أسلحتهم تجاهه.

وأشار الشمري إلى أن مسلحين مجهولين، اغتالوا أيضا أحد شيوخ العشائر (لم يتسن معرفة اسمه على الفور) داخل الناحية ذاتها بهجوم مسلح قرب منزله.

وقال الشمري: "إن الهجمات نفذت جميعها داخل حدود ناحية أبي صيدا، ويبدو أنها كانت منسقة".

والناحية ذات الغالبية السُنية، كانت قد تعرضت إلى هجمات مسلحة واغتيالات في وقت سابق.

وتشهد محافظة ديالى أعمال عنف متواصلة، تقول قيادات أمنية إن أغلبها ينفذها عناصر تنظيم الدولة.

وتجري قوات الأمن في محافظات ديالى، وكركوك وصلاح الدين ونينوى (شمال)، والأنبار (غرب)، عمليات عسكرية متواصلة لمنع عودة نشاط التنظيم.

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