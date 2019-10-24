مصلحة السجون الإسرائيلية تزعم إحباط محاولة تهريب هواتف نقالة للأسرى



وبحسب بيان للمصلحة، فإن عملية التهريب تمت عبر شاحنة كانت مهمتها نقل طعام للكنتينة الخاصة بالسجناء، وأثناء تفقد حراس السجن الشاحنة، تم الكشف عن وجود هواتف محمولة ذكية، وعشرات من بطاقات SIM، وأشارت إلى أنه تم اعتقال سائق الشاحنة للتحقيق معه.



وقال قائد السجن: "إن حراس مصلحة السجون يواجهون باستمرار خطر إدخال الهواتف المحملة والمعدات المحظورة إلى السجن بطرق معقدة من قبل السجناء وغيرهم"، مدعيًا أن تلك الهواتف تستخدم من قبل الأسرى لتوجيه أشخاص بالخارج لشن هجمات.



رام الله - دنيا الوطنزعمت مصلحة السجون الإسرائيلية، اليوم الخميس، أنها أحبطت محاولة تهريب هواتف نقالة وعشرات من بطاقات (SIM) تعود لسجناء فلسطينيين في معتقل (كتسيعوت).