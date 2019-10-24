إصابة خمسة جنود أتراك في هجوم للأكراد بمنطقة رأس العين شمال سوريا

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الدفاع التركية، عن إصابة خمسة عناصر من جنودها في هجوم شنه مسلحون في منطقة رأس العين شمالي سوريا، واتهمت في تنفيذه الأكراد، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



وكانت تركيا والولايات المتحدة، المتحالفة مع المقاتلين الأكراد في الحرب على تنظيم الدولة، توصلتا الأسبوع الماضي، وعقب محادثات بين نائب الرئيس الأمريكي، مايك بينس، والرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إلى اتفاق حول نظام وقف إطلاق النار شمال شرق سوريا.



ونص الاتفاق على تعليق كل الأعمال القتالية، ومنح 120 ساعة لـ "وحدات حماية الشعب" الكردية، التي تعتبرها أنقرة إرهابية، للانسحاب من منطقة بعمق نحو 30 كيلومترا نحو الجنوب.