حركة فتح ووزارة المرأة تحتفلان باليوم الوطني للمرأة الفلسطينية

نظمت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، بالتعاون مع وزارة المرأة، اليوم الخميس، حفلاً بمناسبة اليوم الوطني للمرأة الفلسطينية، بمشاركة عدد من كوادر الحركة.





وأقيمت الفعالية في منزل الشهيد ياسر عرفات غرب مدينة غزة، حيث أكد الحضور على دور المرأة الفلسطينية خلال النضال الوطني منذ الثورة الفلسطينية، وحتى هذه اللحظة.





وشدّد منذر الحايك، مسؤول الإعلام في حركة فتح، إقليم غرب غزة، على الأهمية الكبيرة للمرأة الفلسطينية.





















خاص دنيا الوطن