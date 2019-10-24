غانتس يستطيع تشكيل حكومة إسرائيلية بدون الوصول إلى 61 مقعدًا.. كيف ذلك؟

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خاص دنيا الوطن - صلاح سكيك

أكد خبير الشؤون الإسرائيلية، عمر جعارة، أنه يمكن لزعيم (أزرق- أبيض) تشكيل حكومة إسرائيلية بدون الوصول إلى الرقم 61، وهو الرقم الذهبي الذي لم يصل له بنيامين نتنياهو لدى محاولته تشكيل الحكومة.



وقال جعارة لـ"دنيا الوطن": إن غانتس من الممكن أن يشكل حكومة، حيث يمتلك غانتس 33 مقعدًا، و5 مقاعد لحزب (ميرتس) و6 مقاعد لحزب (العمل - الجسر)، وبذلك العدد الذي بحوزته 44 مقعدًا.



وأضاف: أنه إذا انضم أفيغدور ليبرمان، زعيم حزب (إسرائيل بيتنا) الذي يمتلك 8 مقاعد، إلى حكومة غانتس، سيصل العدد إلى 52 مقعدًا، وبالتالي سيذهب غانتس للقائمة المشتركة ليقول لها: "إن أردتم الدخول معنا في الحكومة سنصبح 61 مقعدًا، وسنشكل حكومة جديدة بسهولة، لكن لو أخذ غانتس تعهداً من القائمة حال رفضت المشاركة بالحكومة بألا تصوت ضده عند منحه الثقة بالكنيست، عندئذ غانتس سيشكل حكومة حتى بدون الوصول لرقم 61".



وتابع: الـ 52 مقعدًا + تعهد القائمة المشتركة التي تمتلك 13 مقعدًا بعدم التصويت، سيكون فعليًا بحوزة غانتس 65 مقعدًا (52 مقعداً أساسياً و13 وهمياً) من أصل 120 مقعدًا، وسيكونون أغلبية بعد أخذه لتعهد من القائمة المشتركة بعدم التصويت ضده، نظرًا لأن الحكومة تُشكل بعد الوصول إلى النصف + 1 مثل العديد من برلمانات العالم.



وقال جعارة: "قد يقول غانتس لقادة القائمة المشتركة حتى لا يُحرجهم لو منحني منكم 10 أعضاء، مقابل رفض الثلاثة الآخرين، أستطيع أن أُشكل حكومتي، حيث عندئذ سأصبح أمتلك 62 مقعدًا، وسيرفع الحرج عنكم".