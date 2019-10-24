شرطي يُطلق الرصاص في متجر بولاية تكساس الأميركية



ولم ترد تقارير عن وفيات، وأفادت محطات تلفزة محلية بإغلاق المنطقة المحيطة بالمتجر؛ لمنع الناس من دخولها أو مغادرتها، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).



وكان متجر آخر لـ "لوول مارت" في نفس المدينة مسرحاً لواحد من أعنف حوادث إطلاق النار الجماعية في البلاد يوم الثالث من آب/ أغسطس، عندما قتل 22 شخصاً وأصيب 26 آخرون.



وتقول الشرطة: إن باتريك كروسياس (21 عاماً) الذي يواجه اتهامات بالقتل في ذلك الحادث، كان يستهدف المكسيكيين.



وجدد هذا الهجوم والعمليات الأخرى في الولايات المتحدة، النقاش الدائر حول الرقابة على الأسلحة.



ودفع كروسياس ببراءته في أول جلسات محاكمته هذا الشهر.

رام الله - دنيا الوطنقالت محطة تلفزيونية محلية تابعة لشبكة تلفزيون (أيه.بي.سي) الأميركية: إن شرطياً أصاب شخصاً بالرصاص في متجر "وول مارت" في إل باسو بولاية تكساس في وقت متأخر الأربعاء.