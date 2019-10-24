الاثنين المقبل.. غانتس يجتمع لأول مرة مع كوشنر في القدس





وتوجه غانتس في خطابه إلى نتنياهو، وعرض عليه أن يكون جزءًا من حكومة الوحدة قائلاً له: "أتمنى لك الخروج من جميع القضايا القانونية الموجهة ضدك، من الواضح لكلينا أن نتائج الانتخابات والوضع القانوني يتطلبان التغيير".



وتأتي زيارة كوشنر الى إسرائيل في إطار زيارة موسعة له في منطقة الشرق الأوسط، تتمحور حول زيارة إلى المملكة العربية السعودية، وحضور مؤتمر اقتصادي يستضيفه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.



وكانت القناة 13 الإسرائيلية، أشارت في الأسبوع الماضي، إلى أن زيارة كوشنر، تهدف بشكل أساسي إلى التأثير في الوضع السياسي في إسرائيل لمحاولة تشكيل حكومة.

رام الله- دنيا الوطنمن المقرر، أن يجتمع بيني غانتس زعيم تحالف (أزرق- أبيض)، يوم الاثنين المقبل، مع جاريد كوشنر كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في السفارة الأمريكية في القدس، في حين إن هذا اللقاء، يعتبر الأول بين الطرفين.ومن المتوقع، أن يصل كوشنر إلى إسرائيل يوم الأحد المقبل، وسيجتمع أيضًا خلال زيارته مع رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو.وفي وقت سابق من هذا الشهر، قال البيت الأبيض: "إن إدارة ترامب ستعلن عن الجزء السياسي لخطة السلام الأمريكية المعروفة إعلاميًا بـ (صفقة القرن)، بعد تشكيل حكومة في إسرائيل، وحتى إذا ترأسها بيني غانتس، لأننا نريد شريكًا واضحًا في إسرائيل للعمل معنا على تنفيذ البرنامج".وأكد البيت الأبيض، أن الخطة جاهزة، ولن تتغير حتى لو ترأس غانتس رئيس الوزراء المقبل في إسرائيل.وكلف الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، أمس الأربعاء، زعيم تحالف (أزرق- أبيض)، بيني غانتس، رسمياً بتشكيل الحكومة الإسرائيلية، بعد فشل رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في تشكيلها.