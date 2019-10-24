غانتس يبدأ مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة

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رام الله - دنيا الوطن

ذكرت قناة (كان) الإسرائيلية، أن رئيس حزب (أزرق- أبيض) بيني غانتس، بدأ استعداداته لخوض المفاوضات الائتلافية مع الأحزاب الأخرى، في مقدمتها حزب (الليكود).



وبحسب القناة، تعهد غانتس ببذل قصارى جهوده من أجل تشكيل حكومة مصالحة وطنية، تسعى إلى رأب الصدع في المجتمع الإسرائيلي، وتخدم جميع فئاته، مؤكداً على ضرورة تجنب انتخابات جديدة.



وأشارت القناة، إلى أن غانتس، أجرى الليلة الماضية، مكالمات هاتفية مع 14 رئيس حزب، قال بعدها إنه سيبذل كل ما بوسعه من أجل تشكيل حكومة وحدة ليبرالية واسعة.



ولفتت القناة إلى أن غانتس، تحدث أيضاً مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، واتفق معه على الاجتماع قريباً، مضيفةً: "إن نتنياهو أوضح خلال المكالمة أنه يجري المفاوضات باسم كتلة اليمين والمتدينين، والتي تضم 55 عضو كنيست".



كما تحدث غانتس مع رؤساء القائمة المشتركة واتفق معهم على الاجتماع خلال الأيام القليلة المقبلة.



ومن المقرر، أن يجتمع طاقم المفاوضين من حزب (أزرق- أبيض) يوم الأحد المقبل في تل أبيب، مع ممثلي حزب (الليكود)، ثم مع ممثلي حزب (يسرائيل بيتينو)، وفي يوم الثلاثاء المقبل، سيتم الاجتماع مع ممثلي كل من اتحاد (العمل- غيشر)، والمعسكر الديمقراطي.