مباشر | مؤتمر صحفي مشترك بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي

عربي

الرئيس اللبناني: دعوات إسقاط النظام ليست في صالح الدولة

الرئيس اللبناني: دعوات إسقاط النظام ليست في صالح الدولة
مسيرات لبنان
رام الله - دنيا الوطن
قال الرئيس اللبناني، ميشال عون، اليوم الخميس: إن الشعب اللبناني شعبٌ حي، وقادر على أن ينتفض وأن يوصل صوته، مؤكداً أن النظام بحاجة لتطوير، ولكن هذا الشيء لا يحدث إلا من خلال المؤسسات الدستورية.

وشدّد على أن دعوات إسقاط النظام ليست في صالح الدولة ونستمع لمطالب المتظاهرين.

وقال: إن كل من سرق المال ستتم محاسبته، والمهم ألا تدافع عنه طائفته بشكل أعمى، مشيراً إلى أن المحاسبة تتم من خلال القضاء والسارق لا طائفة له.

وأضاف عون في كلمة له، أنه كان لديه أمل كبير بالتخلص من الطائفية التي حكمت البلاد، مؤكداً على أن لبنان بلد شراكة ديمقراطي، والرئيس بحاجة لكل الأطراف لتحقيق وعوده. 

وقال: طموحنا الكبير هو الخلاص من الذهنية الطائفية بالبلد، وإيصال أصحاب الكفاءة إلى حيث يستحقون، مشيراً إلى "أننا تركنا من أوصلوا البلد إلى الهاوية من دون محاسبة، وأنا التزمت بمحاربة الفساد". 

وقال الرئيس اللبناني: نتفهم صرخة الألم اللبنانية؛ لكن الفساد والطائفية تسببا بأضرار كبيرة، والطائفية والفساد أخرتا تقدم البلاد.

أخبار ذات صلة

إصابة خمسة جنود أتراك في هجوم للأكراد بمنطقة رأس العين شمال سوريا

إصابة خمسة جنود أتراك في هجوم للأكراد بمنطقة رأس العين شمال سوريا

إسرائيل تكشف تفاصيل خلايا تجسس عملت في مصر بالخمسينات

إسرائيل تكشف تفاصيل خلايا تجسس عملت في مصر بالخمسينات

نجل شارون يوجه دعوة للأردن ويُهدد بحرمانها من المياه

نجل شارون يوجه دعوة للأردن ويُهدد بحرمانها من المياه

أمريكا تُعيد لمصر تابوتاً فرعونياً مسروقاً عمره 2100 عام

أمريكا تُعيد لمصر تابوتاً فرعونياً مسروقاً عمره 2100 عام

العاهل السعودي يُصدر أوامر ملكية جديدة تطال وزراء

العاهل السعودي يُصدر أوامر ملكية جديدة تطال وزراء

السعودية تعتزم إطلاق تأشيرة جديدة باسم &#34;مضيف&#34;

السعودية تعتزم إطلاق تأشيرة جديدة باسم "مضيف"

السودان تبحث تسليم عمر البشير للجنائية الدولية

السودان تبحث تسليم عمر البشير للجنائية الدولية

أول تصريح لوزير الخارجية السعودي الجديد

أول تصريح لوزير الخارجية السعودي الجديد

التعليقات

الدنيا حكايات

مصر في خطر

مصر في خطر

شؤون فلسطينية

حركة فتح ووزارة المرأة تحتفلان باليوم الوطني للمرأة الفلسطينية

حركة فتح ووزارة المرأة تحتفلان باليوم الوطني للمرأة الفلسطينية

القدس: الاحتلال يفرج عن الصحفي مصطفى الخاروف

القدس: الاحتلال يفرج عن الصحفي مصطفى الخاروف

مصرع طفل (3 أعوام) اثر حادث دهس شمال غرب القدس

مصرع طفل (3 أعوام) اثر حادث دهس شمال غرب القدس

الحايك: القطاع الخاص يعمل بطاقة لا تتجاوز الـ 15% بسبب الحصاروالانقسام

الحايك: القطاع الخاص يعمل بطاقة لا تتجاوز الـ 15% بسبب الحصاروالانقسام

أبو جيش يدعو للاستفادة من التجربة الروسية في مجال التدريب المهني

أبو جيش يدعو للاستفادة من التجربة الروسية في مجال التدريب المهني

وزير العدل الفلسطيني يلتقي الرئيس التنزاني في العاصمة دار السلام

وزير العدل الفلسطيني يلتقي الرئيس التنزاني في العاصمة دار السلام

البدء برفع أشتال العنب في 125 دونمًا بمنطقة الشيخ عجلين غرب غزة

البدء برفع أشتال العنب في 125 دونمًا بمنطقة الشيخ عجلين غرب غزة

وفاة رئيس بلدية رام الله الأسبق خليل موسى

وفاة رئيس بلدية رام الله الأسبق خليل موسى

منوعات

هند البلوشي تصدمُ الجمهور بملامح وجهها قبل المكياج

هند البلوشي تصدمُ الجمهور بملامح وجهها قبل المكياج

هوت شورت وhalf boot.. دينا الشربينى تخطف الأنظار فى أحدث ظهور

هوت شورت وhalf boot.. دينا الشربينى تخطف الأنظار فى أحدث ظهور

سيلينا جوميز تطلق كليب جديد مصور بكاميرا iPhone 11 Pro

سيلينا جوميز تطلق كليب جديد مصور بكاميرا iPhone 11 Pro

أميرة محمد تعتذر للسعودية بعد ظهورها بملابس غير محتشمة

أميرة محمد تعتذر للسعودية بعد ظهورها بملابس غير محتشمة

شاهد رومانسية أحمد حلمي ومنى زكي احتفالا بتكريمهما في ممر المشاهير

شاهد رومانسية أحمد حلمي ومنى زكي احتفالا بتكريمهما في ممر المشاهير

ويزو تفاجئ جمهورها بـ&#34;صورة رشيقة&#34;.. والجمهور: &#34;خسيتي أوي&#34;

ويزو تفاجئ جمهورها بـ"صورة رشيقة".. والجمهور: "خسيتي أوي"

بسبب النحافة.. &#34;عريب&#34; تفقد خدّيها وتبحث عن حلّ

بسبب النحافة.. "عريب" تفقد خدّيها وتبحث عن حلّ

هل سيُرحل لبنان الفنانة إنجي خوري؟

هل سيُرحل لبنان الفنانة إنجي خوري؟

ممثلة هندية تصفع زميلتها على الهواء

ممثلة هندية تصفع زميلتها على الهواء

المؤامرة الكبيرة.. مونيكا لوينسكي تنتج فيلما بعنوان &#34;15 دقيقة من العار&#34;

المؤامرة الكبيرة.. مونيكا لوينسكي تنتج فيلما بعنوان "15 دقيقة من العار"

عربي

إصابة خمسة جنود أتراك في هجوم للأكراد بمنطقة رأس العين شمال سوريا

إصابة خمسة جنود أتراك في هجوم للأكراد بمنطقة رأس العين شمال سوريا

نجل شارون يوجه دعوة للأردن ويُهدد بحرمانها من المياه

نجل شارون يوجه دعوة للأردن ويُهدد بحرمانها من المياه

أمريكا تُعيد لمصر تابوتاً فرعونياً مسروقاً عمره 2100 عام

أمريكا تُعيد لمصر تابوتاً فرعونياً مسروقاً عمره 2100 عام

العاهل السعودي يُصدر أوامر ملكية جديدة تطال وزراء

العاهل السعودي يُصدر أوامر ملكية جديدة تطال وزراء