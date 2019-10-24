الرئيس اللبناني: دعوات إسقاط النظام ليست في صالح الدولة

قال الرئيس اللبناني، ميشال عون، اليوم الخميس: إن الشعب اللبناني شعبٌ حي، وقادر على أن ينتفض وأن يوصل صوته، مؤكداً أن النظام بحاجة لتطوير، ولكن هذا الشيء لا يحدث إلا من خلال المؤسسات الدستورية.



وشدّد على أن دعوات إسقاط النظام ليست في صالح الدولة ونستمع لمطالب المتظاهرين.



وقال: إن كل من سرق المال ستتم محاسبته، والمهم ألا تدافع عنه طائفته بشكل أعمى، مشيراً إلى أن المحاسبة تتم من خلال القضاء والسارق لا طائفة له.



وأضاف عون في كلمة له، أنه كان لديه أمل كبير بالتخلص من الطائفية التي حكمت البلاد، مؤكداً على أن لبنان بلد شراكة ديمقراطي، والرئيس بحاجة لكل الأطراف لتحقيق وعوده.



وقال: طموحنا الكبير هو الخلاص من الذهنية الطائفية بالبلد، وإيصال أصحاب الكفاءة إلى حيث يستحقون، مشيراً إلى "أننا تركنا من أوصلوا البلد إلى الهاوية من دون محاسبة، وأنا التزمت بمحاربة الفساد".



وقال الرئيس اللبناني: نتفهم صرخة الألم اللبنانية؛ لكن الفساد والطائفية تسببا بأضرار كبيرة، والطائفية والفساد أخرتا تقدم البلاد.

رام الله - دنيا الوطن