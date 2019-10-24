عجول إسرائيلية بملايين الشواكل عالقة بالمزارع والمُربون حائرون

علق رئيس اتحاد مربي العجول في إسرائيل، دورون بايدس، على وقف الحكومة الفلسطينية، استيراد العجول من إسرائيل، والذي تم إعلانه قبل أشهر.





وقال بايدس، وفق موقع (المونتور) الإسرائيلي: "حالياً عالق لدينا أعداد كبيرة من العجول، تقدر قيمتها بملايين الشواكل، وصلت للوزن المناسب للتسويق، ولا ندري ماذا نفعل بها".





وأضاف باديس: "قطاع كامل، والذي يشكل مصدر رزق لمئات العائلات على حافة الانهيار، الحديث يدور عن 400 عائلة، و5000 عامل".





رام الله - دنيا الوطن