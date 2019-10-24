عجول إسرائيلية بملايين الشواكل عالقة بالمزارع والمُربون حائرون
رام الله - دنيا الوطن
علق رئيس اتحاد مربي العجول في إسرائيل، دورون بايدس، على وقف الحكومة الفلسطينية، استيراد العجول من إسرائيل، والذي تم إعلانه قبل أشهر.
وقال بايدس، وفق موقع (المونتور) الإسرائيلي: "حالياً عالق لدينا أعداد كبيرة من العجول، تقدر قيمتها بملايين الشواكل، وصلت للوزن المناسب للتسويق، ولا ندري ماذا نفعل بها".
وأضاف باديس: "قطاع كامل، والذي يشكل مصدر رزق لمئات العائلات على حافة الانهيار، الحديث يدور عن 400 عائلة، و5000 عامل".
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