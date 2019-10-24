القائمة المشتركة تُحدد موقفها من الانضمام لحكومة إسرائيلية بمشاركة الليكود

حددت القائمة العربية المشتركة في الكنيست الإسرائيلي، موقفها من الانضمام للحكومة الإسرائيلية المقبلة، برئاسة زعيم حزب (أبيض- أرزق) بيني غانتس، وتضم بداخلها حزب (الليكود).





وقال النائب أسامة السعدي: إن القائمة المشتركة لن تنضم لحكومة تجمع حزب (أزرق- أبيض) مع (الليكود)، لأن مثل هذه الحكومة لا تشكل تغييراً للسياسة المنتهَجة في السنوات الأخيرة.





وأضاف السعدي، وفق إذاعة (كان) الإسرائيلية، أن غانتس اتصل أمس مع رؤساء القائمة المشتركة باستثناء التجمع، مضيفاً: "إذا كانت هذه الخطوة مقصودة، فسيكون لذلك تأثير على قرارات القائمة، التي ترفض إقصاء أي من مركباتها.





يذكر، أن الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفيلن، كلف أمس الأربعاء، زعيم حزب (أزرق- أبيض) بيني غانتس بتشكيل الحكومة الإسرائيلية، بعد فشل نتنياهو بذلك، وإعادته التفويض لريفلين.

رام الله - دنيا الوطن