العاهل السعودي يُصدر أوامر ملكية جديدة تطال وزراء

العاهل السعودي

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رام الله - دنيا الوطن

أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، مساء الأربعاء، أمراً ملكياً يقضي بتعيين الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله بن فيصل بن فرحان آل سعود وزيراً للخارجية، بدلاً من إبراهيم العساف.



وحسب وكالة (سبوتنك)، فقد تم تعيين إبراهيم بن عبد العزيز العساف، وزير دولة وعضواً بمجلس الوزراء، كما جاء في الأمر الملكي، إعفاء نبيل بن محمد العامودي، وزير النقل من منصبه، وتعيين صالح بن ناصر بن العلي الجاسر بدلاً عنه.



ويُعين أيضا عبد الله بن شرف بن جمعان الغامدي، رئيساً للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي بمرتبة وزير، وصالح بن محمد بن إبراهيم العثيم، نائباً لرئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي بالمرتبة الممتازة.



كذلك يُعين عصام بن عبد الله بن خلف الوقيت، مديراً لمركز المعلومات الوطني بالمرتبة الممتازة، كما تم تعيين الدكتور طارق بن عبد الله بن عبد العزيز الشدي، رئيسًا لمكتب إدارة البيانات الوطنية بالمرتبة الممتازة.