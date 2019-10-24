كوريا الشمالية تكشف عن "علاقة خاصة" بين زعيمها وترامب

يذكر، أن الرئيس الأمريكي والزعيم الكوري الشمالي، عقدا 3 لقاءات منذ عام 2018، كان آخرها في المنطقة منزوعة السلاح على الحدود بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية، أواخر حزيران/ يونيو الماضي.

رام الله - دنيا الوطنقالت وزارة خارجية كوريا الشمالية: إن هناك "علاقة خاصة" بين الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مستدركةً: "لكن الدوائر الحاكمة في واشنطن، تكن العداء لبيونغ يانغ".وأوضح المستشار في الخارجية الكورية الشمالية كيم كيه غوان، وفق وكالة الأنباء المركزية، أن "الدوائر الحاكمة في واشنطن وصناع السياسات تجاه جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية في الإدارة الأمريكية، يكنون العداء لكوريا الديمقراطية الشعبية، دون سبب".وأشار إلى أن كوريا الشمالية، ستُقيم "مدى حكمة" الولايات المتحدة نهاية العام الحالي، مذكراً بأن كيم جونغ أون، كان قد حدد نهاية العام موعداً أقصى للمفاوضات حول الملف النووي مع واشنطن.